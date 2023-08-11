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Ekonomi

Enflasyonu ve cari açığı düşürür

Yeni ekonomi ekibinin Türkiye’de enflasyonu ve cari açığı düşürerek mali disiplini sağlamayı amaçladığına dikkat çeken Moody’s, “Uygulanan politikalar makro dengesizliklerde düzenli bir azalmaya yol açarsa, görünüm pozitife dönebilir ve not yükseltilebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi Servisi
04:00 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisine yönelik yıllık analizde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 yıllık bir dönem için yeniden seçildiğinin hatırlatıldığı analizde, yeni hükümetin enflasyonu düşürmenin ve ülkenin cari açığını azaltmanın dahil olduğu ekonomi politikalarını uygulamaya başladığı ifade edildi. Türk Lirası’nın piyasa kaynaklı değer kaybının, ihracatçıların rekabet gücünü geri kazanmasına yardımcı olurken, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini geri kazanmasına imkan sağladığı vurgulandı.


NOT YÜKSELTİLEBİLİR

Analizde, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere kadar para politikası sıkılaştırmasının kademeli bir şekilde devam etmesinin beklendiği ifade edilerek, bunun da enflasyonun gelecek aylarda yüksek seviyede kalacağına işaret ettiği bildirildi. Ülkenin ekonomik görünümünün durağan olduğu ve dengeli riskleri yansıttığı kaydedilen analizde, "Ortodoks politikalara geçiş sürdürülürse ve makro dengesizliklerde düzenli bir azalmaya yol açarsa, görünüm pozitife dönebilir ve not yükseltilebilir. Enflasyonu düşürmeyi, Türkiye'nin büyük dış dengesizliklerini azaltmayı ve mali disiplini sağlamaya kararlı olan yeni ekonomi ekibi, para ve maliye politikasının yönünü kademeli olarak düzeltmeye başladı. Daha ortodoks, kurallara dayalı ve öngörülebilir politika yapımına geçiş, kredi açısından olumlu ve beklediğimizden daha erken gerçekleşti” denildi.


#Ekonomi
#enflasyon
#cari açık
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