Enflasyonu ve cari açığı düşürür

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisine yönelik yıllık analizde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 yıllık bir dönem için yeniden seçildiğinin hatırlatıldığı analizde, yeni hükümetin enflasyonu düşürmenin ve ülkenin cari açığını azaltmanın dahil olduğu ekonomi politikalarını uygulamaya başladığı ifade edildi. Türk Lirası’nın piyasa kaynaklı değer kaybının, ihracatçıların rekabet gücünü geri kazanmasına yardımcı olurken, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini geri kazanmasına imkan sağladığı vurgulandı.
NOT YÜKSELTİLEBİLİR
Analizde, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere kadar para politikası sıkılaştırmasının kademeli bir şekilde devam etmesinin beklendiği ifade edilerek, bunun da enflasyonun gelecek aylarda yüksek seviyede kalacağına işaret ettiği bildirildi. Ülkenin ekonomik görünümünün durağan olduğu ve dengeli riskleri yansıttığı kaydedilen analizde, "Ortodoks politikalara geçiş sürdürülürse ve makro dengesizliklerde düzenli bir azalmaya yol açarsa, görünüm pozitife dönebilir ve not yükseltilebilir. Enflasyonu düşürmeyi, Türkiye'nin büyük dış dengesizliklerini azaltmayı ve mali disiplini sağlamaya kararlı olan yeni ekonomi ekibi, para ve maliye politikasının yönünü kademeli olarak düzeltmeye başladı. Daha ortodoks, kurallara dayalı ve öngörülebilir politika yapımına geçiş, kredi açısından olumlu ve beklediğimizden daha erken gerçekleşti” denildi.