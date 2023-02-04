Enflasyonun gıdası kesildi

Ocak ayı enflasyonu beklentilerin biraz üzerinde geldi. Yeni yılda yapılan ücret artışlarının talebi artırması ve kronikleşen yılbaşı zamlarının etkisiyle Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta yüzde 6,65 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; yıllık enflasyon ise yüzde 64, 27’den yüzde 57,68’e geriledi.

SAĞLIKTA ARTTI GİYİMDE AZALDI

Gıda fiyatlarındaki aylık artışın, yüzde 6,62 oranıyla uzunca bir dönemin ardından ortalamanın altında kalması dikkat çekti. Ana harcama grupları itibarıyla ocakta aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar, sırasıyla yüzde 18,35 ile sağlık, yüzde 12,73 ile lokanta ve oteller, yüzde 11,19 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Ocakta aylık bazda düşüş gösteren grup ise yüzde 1,53 ile giyim ve ayakkabı olarak belirlendi. En az artış gösteren ana gruplar yüzde 3,31 ile konut, yüzde 4,46 eğitim ve yüzde 5,58 ile ev eşyası olarak kaydedildi.

ÜRETİCİ MALİYETİ 11 PUAN DÜŞTÜ

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ocak ayında yüzde 4,15 artarken, yıllık enflasyon yurt içi üretici fiyatlarında ise 11 puanlık azalışla yüzde 97,72’den yüzde 86,46’ye geriledi. Bu oran yurt içi üretici fiyatlarında son 13 ayın en düşük seviyesi oldu. Söz konusu değer, Aralık 2021'de 79,89 olarak kaydedilmişti. Tüketici enflasyonu ise son 11 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon Şubat 2022'de yüzde 54,44 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yıllık enflasyonda kasımda başlayan düşüş ocakta da güçlü bir şekilde devam etti. Ocak ayı enflasyonu yüzde 6,65 artarken, yıllık enflasyon yüzde 64, 27’den yüzde 57, 68’e geriledi. Gıdadaki fiyatlarındaki aylık artış yüzde 6,62 oranıyla uzunca bir dönemin ardından ortalamanın altında kaldı.

En zorlu dönemi geride bıraktık

Ocak ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından, “Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümünü, yüksek enflasyon sorununu kalıcı bir şekilde çözen, küresel ticaretten daha fazla pay alan, geleceğe güvenle bakan, kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak refahını hızla artıran, dinamik ve çok güçlü bir ülke olarak kutlayacağız” paylaşımında bulundu.











