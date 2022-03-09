Ekonomi EPDK Başkanı Yılmaz duyurdu EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

EPDK Başkanı Yılmaz duyurdu: EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunacağız

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında bugün yapılacak zam ve zammın geri çekildiği haberleri üzerinden EPGİS'i hedef aldı. Kurumun vatandaşları manipüle ederek panik havası oluşturduğunu söyleyen Yılmaz, suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti. Yılmaz, akaryakıt zamlarının EPDK tarafından belirlenmediğini, zamların uluslararası piyasalar tarafından her akşam 22.00 sularında belli olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz duyurdu: EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunacağız
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) akaryakıt fiyatlarında küresel çapta bir artış olduğunu belirterek, bugün benzinin litresine 79 kuruş, motorine ise 2 lira 25 kuruş zam yapılacağını açıklamıştı. Akşam saatlerinde brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası EPGİS, bu gece yapılacak zamların iptal edildiğini duyurdu.

Dün zirveyi gören brent petrolde büyük düşüş: Akaryakıt zamları geri çekildi
FOTOĞRAF 17
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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi, tarımdan ekonomiye birçok sektörü olumsuz etkiledi.
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ABD Başkanı Joe Biden’ın geride kalan gün, Rusya’dan gaz ve petrol alımını yasaklama kararının ardından petrol fiyatları tarihi bir rekor kırdı.
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Brent petrolün varil fiyatı, gün içerisinde 134 dolar seviyesine kadar yükseldi.
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Yaptırımlara yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ürün ve hammadde ihracatını yasakladığını duyurdu.
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Gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarında ciddi zamlar yaşandı.
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Son olarak Türkiye’de benzinin litre fiyatına 79 kuruş, motorine ise 2 lira 25 kuruş zam yapılacağı açıklanmıştı.
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Dün yükselen tansiyon bugün düşünce, brent petrol fiyatlarında da ciddi düşüş yaşandı.
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Geride kalan gün 134 dolar seviyesini test eden brent petrol, 110 doların da altını gördü. (Kaynak: TradingWiew)
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Yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye’de bu geceden itibaren uygulanacak motorin ve benzin zammı da geri çekildi.
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali - 10032022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 , Motorinde 2,25 TLLT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir.” denildi.
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BRENT PETROLÜN FİYATI NEDEN DÜŞTÜ? DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?Brent petrolün varil fiyatı, arz endişelerinin hafiflemesiyle uluslararası piyasalarda 110,77 dolara düştü.
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Bugün 130,31 dolardan açılan Brent petrolün varil fiyatı, saat 21.30 itibarıyla yüzde 15 düşüşle 110,77 dolara geriledi.
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Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili 107,75 dolardan alıcı buldu.
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Fiyatlardaki düşüşte, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna üretimi artırma çağrısında bulunacağına ilişkin haber akışının etkili olduğu belirtiliyor.
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Öte yandan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Antalya Diplomasi Forumu marjında yarın Türkiye'de yapacakları görüşmenin fiyatlardaki hareketlilikte etkili olduğu değerlendiriliyor.
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Petrol fiyatlarında, piyasa yatırımcılarının Rus petrol arzında kesinti yaşanacağına ilişkin endişelerinin hafiflemesi ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın üye ülkelerin acil durum rezervlerinden piyasaya daha fazla petrol sunmaya hazır olduklarına ilişkin haberler ile gün içinde geri çekilmeler görülmüştü.
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Dün zirveyi gören brent petrolde büyük düşüş: Akaryakıt zamları geri çekildi
Brent petrolde son dakika haberi... Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle akaryakıt ve petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş bugün itibarıyla durdu. Geride kalan gün ABD'nin Rusya'dan gaz ve petrol alımını yasaklamasının ardından 134 dolar ile zirveyi gören brent petrol, bugün 110 dolar seviyesinin de altını gördü. Yaşanan gelişme sonrası Türkiye'de bu geceden itibaren uygulanacağı duyurulan akaryakıt zamları da iptal edildi? Peki 2022 petrol varil fiyatı ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları neden artıyor? Akaryakıt tavan fiyat uygulaması nedir? İşte detaylar...

"EPGİS HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Gelişmeler sonrası CNN Türk canlı yayınına katılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, EPGİS'i hedef alarak, piyasayı manipüle ettiklerini söyledi.

Yılmaz, EPGİS'in uluslararası piyasaları beklemeden vatandaşları yanlış bilgilendirdiğini ve akaryakıt istasyonlarına yönlendirdiğini söyleyerek, suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

EPDK Başkanı Yılmaz duyurdu: EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunacağız
OYNAT 03:39
EPDK Başkanı Yılmaz duyurdu: EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunacağız
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında bugün yapılacak zam ve zammın geri çekildiği haberleri üzerinden EPGİS'i hedef aldı. Kurumun vatandaşları manipüle ederek panik havası oluşturduğunu söyleyen Yılmaz, suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti. Yılmaz, akaryakıt zamlarının EPDK tarafından belirlenmediğini, zamların uluslararası piyasalar tarafından her akşam 22.00 sularında belli olduğunu açıkladı.

"EPGİS REKLAM YAPIYOR"

Yılmaz'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Zam yapılmadı. Bunu tasfiye ediyorum. Gece 24.00'ten sonra böyle bir zam yapılabilir tadilinde bulunuyorlar. EPGİS denilen sendika, 'Zam gelecek' diyor kesin bir dille. Bugün de düşüşü görünce 'Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç yok' dediler. Biz takip ediyoruz. Zam kararı yoktu ama böyle bir beklenti vardı. Gece 22.00’de de netleşecekti bu akaryakıt fiyatları. Ciddi bir şekilde düşüş oldu. Bazen ham petroldeki düşüş işlenmiş akaryakıtta aynı oranda düşmemiş olabiliyor. Bu fiyatlar Genova’daki uluslararası piyasada belli oluyor. Uluslararası fiyatlar var. Aşamaları var, diyelim ki 19.30’da da görebiliyorsunuz ama 22.00’de görüyoruz. 19.30 ile dünkü fiyatlar farklıydı. Fiyat değişimini değiştirecek bir şey olmadı. EPGİS gündüzden tahminde bulundu. 19.30 veya 22’deki fiyatları görmeden bir şey söylemek doğru değil. Biraz kendi reklamlarını yapmak için EPGİS’in yaptığı yanlış. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşları akaryakıt istasyonlarına yığıyorlar. Yapılan bir zam yok, bu zamları da biz yapmıyoruz. Uluslararası bir formülü var. EPDK zam yaptı, iptal etti... Yok böyle bir şey."

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