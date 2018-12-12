Erdoğan yerli helikopterin ismini açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Ülkemiz milletimiz ve sektörlere hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Vizyonu küresel güç Türkiye kavramıyla belirlenen zirvede finansmandan insan kaynağına ve teknoloji üretimine kadar kamu ve özel sektör hep birlikte üzerimize düşeni yapacağımıza inanıyorum.

'KÖTÜ KOMŞU BİZİ EV SAHİBİ YAPTI'

Savunma teknolojisinde güçlü olmayan ülkeler geleceklerine güvenle bakamaz. Savunma sanayide aynı teknolojide kalsaydık Zeytin Dalı Fırat Kalkanı Harekatlarında başarıya ulaşamazdık. "Batı bize ne verirse" mantığıyla beklemiş olsaydık kusura bakmayın Batı'dan bir şey gelmez. "Kongre izin vermiyor" diyorlar. Başkalarına verir. Türkiye'ye gelince vermez. Bugün eğer terörle mücadelede bu neticeleri alabiliyorsak bunun tek nedeni lojistik desteğin bize gelmesidir. Kusura bakmayın. Batıdan bir şey gelmez. Hep kapılardan döndük. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı, artık ihracata başladık, bundan sonra daha iyi olacak.

İHRACATI HEDEF ALAN HER ÇABA ÖNEMLİDİR

Savunma sanayinin önemli bir bölümünü son 16 yılda yaptık. Son 16 yıldaki atılımlarımız sayesinde ülkemizi çok farklı ve ileri bir noktaya getirmeye başardık. Biz geleceğe yatırım yapıyoruz. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılama ötesinde ihracatı hedef alan her çaba bizim için önemlidir. Böyle bir ortamda koşabilecek imkanlara sahip olmak gerekiyor bunu başarmak lazım. İnşallah koşmaya çok daha farklı bir şekilde devam edeceğiz.

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'60 MİLYAR DOLARLIK 650 KALEM İŞİ TAKİP EDİYORUZ'

Hedeflerimiz doğrultusunda faaliyet gösteren her kişi ve kurumlara devlet olarak iş ortağımız gözüyle bakıyoruz. Savunma sanayi vizyonun sözde kalmayıp proje bedeli 60 milyar doları bulan 650 kalem işi takip ediyoruz. Bunlardan 100 tanesi doğrudan teknoloji geliştirme ve araştırma projeleri. Seri üretim, prototip geliştirme alt sistem geliştirme önceliklerimiz arasındadır. Her türlü düzenleme ve teşviki hayata geçiriyoruz. Tüm hava araçlarımız konusunda çok önemli mesafe katettik.

Çok kararlıyız, bayraktar, İHA ve SİHA'larımız, ANKA'mız, Hürkuş uçaklarımız semalarımızda ülkemize hizmet etmeye başladı. ATAK helikopterimiz en önemli hava güçlerimizden biri haline geldi. Milli muharip uçağımızı geliştirme yönünde kesintisiz bir çaba içindeyiz.

HİSAR TESTLERİNE DEVAM EDİYOR

Korkut hava savuma silahımızın teslimatına, hisar savunma sistemlerimizin testlerine devam ediyoruz. Siper hava savunma sistemimizle ilgili gelişmeler önemli bir aşamaya geldi. Kasırga, Bora, som gibi füzelerimiz seri üretim aşamasına gelirken daha yeni modellerimizle ilgili çalışmalarımız sürüyor.

UZUN MENZİL İÇİN ÜRETİM HEDEFİ

Daha uzun menzilli olanlarını da yapmak bunların üretimine geçmek istiyoruz. Uzun menzilli füzelerle daha önemli adımlar atıyoruz, atacağız. Daha ileri teknolojilere dayalı sistemleri geliştirme faaliyetleri de kesintisiz devam ediyor. Önemli adımlardan bir tanesi ALTAY tankını seri üretim aşamasına getirdik. Ne kadar önemli olduğunu Afrin'de gördük. Altay'la çok daha farklı mevzi kazanacağız.

Bugün programımızın sonunda ismini açıklayacağım genel maksat helikopterimizin prototip testleri devam ediyor.

Türk silahlı kuvvetlerimizin imkanları yanında TÜBİTAK'tan üniversitelerimize özel sektörümüze kadar geniş bir işbirliği alanı ortaya çıkmıştır. MİLGEM gemisine ve denizaltılarımıza kadar bu alanda attığımız adımların isabetli olduğunu göstermiştir. Hava araçları konusunda çok önemli mesafeler kat ettik. İnsansız hava aracı almak istiyorduk bugün git yarın gel, hiç olmasa kiralık verin yok. Kongre izin vermiyor deniyordu. Hamdolsun insasız hava aracını da yaptı şimdi daha da ileri gidecekler ve çok daha güçlüsünü yapacaklar.

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Ne zaman ülke olarak başımız dara düşse ciddi bir ambargo ile karşı karşıya kaldık.

TÜM KURUMLARIMIZA TALİMAT VERİYORUM

Bu süreçte çok acil olmayan hiçbir ürünün hiçbir malzemenin yurt dışından ithal edilmemesi talimatını buradan tüm kurumlarımıza veriyorum. Bizi kimseye muhtaç etmeyin. Bu millet bunu yapar.

20 BİN SİLAH GÖNDERİLDİ

Bırakın bu teröristleri, işte Münbiç’te bir netice alamadık. Bakın ne zaman Suriye’de sahaya indik işte o zaman işin gidişatı değişti. Bir gece ansızın indik ve ondan sonra iş lehimize döndü.

İdlib’te büyük bir insani krizin önünü kestik. 20 bin TIR’ı aşkın Suriye’nin Kuzeyindeki teröristlere stratejik ortagımız silah araç gereç gönderdi. Türkiye bir göçebe devleti değil. DEAŞ bahanesiyle ülkemizin sınırları kuşatılınca Amerikalılara ifade ettik.

Kürt kardeşlerimizle aramıza nifak sokmanıza gerek yok. Kürt kardeşlerimizin arasında terörist olanlar varsa gereğini yaparız. Ülkemize karşı ihanet içinde olanlara karşı da gereğini yaparız.

'BİR KAÇ GÜNE FIRAT'IN DOĞUSUNA HAREKET BAŞLAYACAK'

Suriye'de artık DEAŞ diye bir tehdit yoktur. Fırat'ın Doğusuna harekat birkaç gün içinde başlayacak. Ancak bu şekilde ülkemizdeki Suriyelilerin evlerine dönüşü mümkün olacak.

YERLİ HELİKOTERİN İSMİ GÖKBEY OLARAK AÇIKLANDI

Genel Maksat helikopterimizin adını Gökbey olarak belirledik. Helikopter Türkiye'nin bir ucundan diğer bir ucuna ikmalsiz uçuş yapabiliyor.

T625 Genel Maksat Helikopteri: GÖKBEY