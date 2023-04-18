Ernst & Young üç bin kişiyi işten çıkaracak

Bazı ülkelerde düzenleyicilerin EY’nin hem danışmanlık hem denetim hizmeti vermesinin bazı durumlarda çıkar çatışmasına yol açabileceğine dair endişelerinin ardından EY, denetim ve danışmanlık birimlerinin iki ayrı şirket olarak ayrılmaya karar vermişti.