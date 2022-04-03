Esnafta Ramazan bereketi

İki yılın ardından kısıtlamasız girilen Ramazan ayı esnafın yüzünü güldürüyor. Yeni Şafak, başlayan Ramazan ayı nedeniyle başkent esnafının nabzını tuttu. Esnaf satışların artmasından memnun. Esnaflardan Muhammed Onat, Ramazan ayının bereketinin hissedilmeye başlandığına dikkat çekti. Onat, ‘’En çok talep edilen hediyelik eşyalar arasında çocuk seccadesi, çocuklara özel namaz elbiseleri, ahşap elifbalar, misvak, ezan okuyan saatler ve Ramazan'la ilgili kitaplar geliyor” dedi.
HURMA SATIŞI ARTTI
- Lokanta müdürü Yaşar Ekinci ise “Ramazan ayında iftardan 2 saat önce yoğunluğumuz başlıyor. Teravihe kadar yoğunluğumuz devam ediyor. Ramazan ayında şu an için yüzde 30 rezervasyonlarımız doldu” dedi. Esnaflardan Salih Koç da hurma ve tespih satışlarında artış olduğunu söyledi.
Koç, “Bu artışı karşılayabilmek için normalde talep ettiğimiz ürünün yüzde 50 daha fazla talep ediyoruz” dedi. Gül suyuna da talebin arttığını kaydeden Koç, “İftardan sonrada bizim mesaimiz devam ediyor. Bazı günler gece 01:00’’e kadar dükkânda çalıştığımız oluyor. Vardiyalı sisteme geçeceğiz dükkân olarak” dedi.
Yaşlılar saat ayarlatıyor
- Telefoncu esnafı Enes İlhan ise "Ramazan ayında işlerimizde açılıyor. Genelde yaşlılar gelip bizlere saat ayarlaması yaptırıyor. Bazı yaşlılar ise telefonuna ilahi yüklenmesini istiyor bizler de taleplerini yerine getiriyoruz. Kontör satışlarında artış yaşanıyor” dedi.