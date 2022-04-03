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Ekonomi Esnafta Ramazan bereketi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Esnafta Ramazan bereketi

İki yılın ardından kısıtlamasız girilen Ramazan ayı esnafın yüzünü güldürüyor. Yeni Şafak, başlayan Ramazan ayı nedeniyle başkent esnafının nabzını tuttu. Esnaf satışların artmasından memnun.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Esnafta Ramazan bereketi
Muhammed Onat

İki yılın ardından kısıtlamasız girilen Ramazan ayı esnafın yüzünü güldürüyor. Yeni Şafak, başlayan Ramazan ayı nedeniyle başkent esnafının nabzını tuttu. Esnaf satışların artmasından memnun. Esnaflardan Muhammed Onat, Ramazan ayının bereketinin hissedilmeye başlandığına dikkat çekti. Onat, ‘’En çok talep edilen hediyelik eşyalar arasında çocuk seccadesi, çocuklara özel namaz elbiseleri, ahşap elifbalar, misvak, ezan okuyan saatler ve Ramazan'la ilgili kitaplar geliyor” dedi.

HURMA SATIŞI ARTTI

  • Lokanta müdürü Yaşar Ekinci ise “Ramazan ayında iftardan 2 saat önce yoğunluğumuz başlıyor. Teravihe kadar yoğunluğumuz devam ediyor. Ramazan ayında şu an için yüzde 30 rezervasyonlarımız doldu” dedi. Esnaflardan Salih Koç da hurma ve tespih satışlarında artış olduğunu söyledi.

Koç, “Bu artışı karşılayabilmek için normalde talep ettiğimiz ürünün yüzde 50 daha fazla talep ediyoruz” dedi. Gül suyuna da talebin arttığını kaydeden Koç, “İftardan sonrada bizim mesaimiz devam ediyor. Bazı günler gece 01:00’’e kadar dükkânda çalıştığımız oluyor. Vardiyalı sisteme geçeceğiz dükkân olarak” dedi.

Yaşlılar saat ayarlatıyor

  • Telefoncu esnafı Enes İlhan ise "Ramazan ayında işlerimizde açılıyor. Genelde yaşlılar gelip bizlere saat ayarlaması yaptırıyor. Bazı yaşlılar ise telefonuna ilahi yüklenmesini istiyor bizler de taleplerini yerine getiriyoruz. Kontör satışlarında artış yaşanıyor” dedi.

Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan
RAMAZAN
Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan

Eminönü’nde Ramazan bereketi
FOTOĞRAF 6
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11 ayın sultanı Ramazan’a sayılı günler kala alışveriş yapmak için Eminönü’nün yolunu tutan vatandaşlar yoğunluğa neden oldu. Ramazan hazırlıkları yapan gurbetçilerin tercihi de Eminönü oldu. İftariyelik ve sahurluk alan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk drone kameralarına yansıdı. Binlerce kişinin yöresel ürünler almak üzere akın ettiği Fatih Kadınlar Pazarı ise boş kaldı.
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Yurt dışından alışveriş yapmaya gelen Ceyda Kirazlı, “Ramazan alışverişi yapıyoruz. Yurt dışından geliyoruz. Almanya’da yaşıyorum. Ramazanı Türkiye’de geçiremeyeceğiz. Misafirlerimizi güzel ağırlamak için lokum, domates kurusu, hurma ve çerez aldık” dedi.
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Ramazan öncesi tahin pekmezin tercih edildiğini söyleyen Mesut İncel, “Halkımız ramazan öncesi tahin pekmeze rağbet gösteriyor. Oruç tutulacağı için genellikle tuzsuz peynir tercih ediyorlar” diye konuştu. Eski Ramazanları aradığını anlatan Ebru Erol ise, “Eski Ramazanlar nerede diyoruz. Kahvaltılık ayrı her şeyi ayrı alırdık. Bugün kahve alacağız ve biraz da şeker almaya geldik” ifadelerinde bulundu.
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Eminönü’nde Ramazan bereketi
11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar alışveriş için Eminönü'ne akın etti. Eminönü'nde yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.


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