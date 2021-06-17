Ekonomi Bir ülke daha Bitcoin kervanına katılmaya hazırlanıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Bir ülke daha Bitcoin kervanına katılmaya hazırlanıyor

El Salvador, Nijerya ve Tanzanya’nın ardından Etiyopya da Bitcoin kervanına katılmayı hedefliyor. Ülkede bir grup girişimci Bitcoin kullanımı için proje başlattı. Projeye Twitter kurucusu Jack Dorsey de destek veriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Etiyopya da Bitcoin kervanına katılmayı hedefliyor
Foto/arşiv

Blockchain alanındaki gelişmelerin yakından takip

edildiği Etiyopya'da kripto para merakı gün geçtikçe artıyor.

Bir grup girişimci ülkede Bitcoin kullanımı ve benimsenmesi için proje başlattı. Projeye twitter kurucusu Jack Dorsey de destek veriyor.

100 CFO’nun katıldığı ve Intertrust’ın düzenlediği anket raporuna göre, özellikle ABD merkezli fonların portföylerindeki kripto para oranını yüzde 10’un üzerine çıkartmaları bekleniyor. CFO’lar ayrıca portföylerinin en az %1’inin kripto para olarak şekillenmesi gerektiği yönünde.

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