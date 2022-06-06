Ekonomi Etiyopyada Bitcoin kullanımı yasaklandı
DÜNYA EKONOMİSİ

Etiyopya'da Bitcoin kullanımı yasaklandı

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da kripto para birimi Bitcoin kullanımının yasaklandığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Etiyopyada Bitcoin kullanımı yasaklandı
Etiyopya'da Bitcoin kullanımı yasaklandı

Etiyopya Merkez Bankası'ndan (NBE) yapılan açıklamada, ülkedeki Bitcoin kullanıcılarına karşı gerekli yasal önlemlerin alınacağı belirtildi.

Açıklamada, Etiyopya'da Bitcoin ile işlemlerin yasa dışı olduğu ve bu yolla işlem yapanlara karşı önlem alınacağı kaydedildi.

Ülkede sadece ulusal para birimi Etiyopya birrinin kullanılacağı bildirilen açıklamada, tüm finansal işlemlerin bunun üzerinden yapılacağı belirtildi.

Afrika'da ilk kez Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Bitcoin ödeme aracı olarak kabul edilmişti. Orta Afrika Cumhuriyeti, El Salvador'dan sonra Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul eden ikinci ülke olmuştu.

AP'de görüşülen 'Bitcoin'in yasaklanması' teklifinde karar çıktı
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Brüksel'de gerçekleştirilen AP Ekonomik ve Mali İşler Komitesi toplantısında kripto para birimlerinin kullanımını düzenleyen yasa tasarısı görüşüldü.<br><br>
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Komitede, kripto para birimlerinin çevresel ayak izinin azaltılmasını da kapsayan değişiklik önerisi, 32 \"hayır\", 24 \"evet\", 6 \"çekimser\" oyla reddedildi.<br><br>
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Söz konusu değişiklik iş ispatı modeliyle enerji yoğun biçimde kripto madencilik faaliyeti kullanan Ethereum ve Bitcoin gibi çeşitli para birimlerinin ticaretinin yasaklanmasını içeriyordu.<br><br>
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Kripto madenciliğindeki iş ispatı modeli yüksek enerji tüketiyor.<br><br>
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Bazı yetkililer söz konusu model yerine enerji tüketiminin çok daha düşük olduğu \"hisse ispatı\" algoritmalarının kullanılabileceğini belirtiyor.<br><br>
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Bazı çalışmalar, küresel elektriğin binde 6'sının Bitcoin madenciliği tarafından kullanıldığını ortaya koyuyor.
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AP'de görüşülen 'Bitcoin'in yasaklanması' teklifinde karar çıktı
Bitcoin ve Ethereum gibi bazı kripto para birimlerine yasak getirecek kural teklifi, Avrupa Parlamentosu (AP) komitesi tarafından kabul edilmedi.


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