Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları martta arttı

6/05/2026, Çarşamba
Euro Bölgesi’nde üretici fiyatları mart ayında yükseliş kaydetti.
Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, martta önceki aya kıyasla yüzde 3,2, geçen yılın mart ayına göre yüzde 2 artış gösterdi.

Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, martta aylık bazda yüzde 3,4, yıllık bazda yüzde 2,1 arttı.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık 3,3, yıllık yüzde 1,8 yükseleceği yönündeydi.

AB üyeleri arasında ÜFE, martta aylık bazda en fazla yüzde 6,9 ile Litvanya'da, yüzde 6,5 ile İspanya'da ve yüzde 5,9 ile İtalya'da arttı. Aylık ÜFE martta, Estonya'da yüzde 12,3, Finlandiya'da yüzde 5,3 ve Bulgaristan'da yüzde 2,5 azaldı.

ÜFE, martta yıllık bazda Romanya'da yüzde 7,8, Bulgaristan'da yüzde 7,5 ve Litvanya'da yüzde 7,2 artarken Lüksemburg'da yüzde 4,9, Estonya'da yüzde 2,4 ve Slovakya'da yüzde 1,3 geriledi.



