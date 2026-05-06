Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları martta arttı

Verilere göre, AB'de ÜFE, martta önceki aya kıyasla yüzde 3,2, geçen yılın mart ayına göre yüzde 2 artış gösterdi.

AB üyeleri arasında ÜFE, martta aylık bazda en fazla yüzde 6,9 ile Litvanya'da, yüzde 6,5 ile İspanya'da ve yüzde 5,9 ile İtalya'da arttı. Aylık ÜFE martta, Estonya'da yüzde 12,3, Finlandiya'da yüzde 5,3 ve Bulgaristan'da yüzde 2,5 azaldı.