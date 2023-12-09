Ev hanımlarına emeklilik imkânı getirecek düzenlemenin ocak ayı içinde, Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor. Ocak sonunda Meclis Başkanlığı’na sunulması beklenen torba yasa teklifinin detayları belli olmaya başladı. Düzenleme, AK Parti'nin seçim vadelerinde olan ev hanımlarına emeklilik hakkını da içerecek. Ev hanımlarına emeklilik hakkı elde edebilmeleri için isteğe bağlı sigorta kapsamında üçte birlik prim desteği de devlet tarafından ödenecek.

15 YILDA EMEKLİLİK MÜMKÜN OLACAK

Bu rakam, mevcut asgari ücrete göre aylık 1.430 liraya kadar denk geliyor. Devlet her ay ödenecek primlerin üçte birini karşılayarak ev kadınlarının daha az prim ödeyerek erken emekli olmalarının önü açılacak. Ev hanımlarına erken emeklilik için devletin yıllık prim desteği ise bu yılın asgari ücreti üzerinden değerlendirildiğinde 17 bin 160 lira olacak. SGK'ya prim yatıran ev hanımları, 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 gün prim ödemesini tamamladıklarında emekli olabilecek.

ÇOCUK YAŞINA GÖRE ESNEKLİK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuya dair çalışmalarını tamamladı. Düzenleme, Meclis'ten geçerse ev hanımları, sosyal güvence ile sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek. Ev kadınlarının emeklilik yaşı çocuk sayısına göre esnetilecek. Düzenlemeden daha önce çalışmış annelere de yararlanacak. Yine kadınların doğum borçlanması yaparak prim kazanabilmesi için de çalışma başlatılacak.

EMEKLİ KÖK AYLIKLARINA KATKI

Edinilen bilgiye göre; teklifte, emekli kök aylıklarında yüzde 50'ye varan iyileştirme de yer alacak. Düzenleme ile en düşük kök aylık 7 bin 500 TL olacak. İşverenlere yapılan asgari ücret desteğinin uzatılması dahil pek çok süre uzatımı da düzenlemede kendine yer bulacak. Bu miktarın bu yıl 500 liraydı.

Torba yasaya bütçe arası

TBMM Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı 86 maddelik torba teklif görüşmelerine iki hafta ara verildi. Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiyeyi de içeren teklifin ilk 44 maddesi Genel Kurul'dan geçti. Geri kalan 42 maddenin müzakerelerine 11-24 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan 2024 bütçe görüşmelerinden sonra başlanacak.

Meclis'teki partiler teklifteki düzenlemelerin yoğunluğu nedeniyle müzakereler iki parça halinde yürütmeyi kararlaştırdı. Torba teklifin, 28 Aralık'a kadar Genel Kurul'dan geçmesi ve onay için Cumhurbaşkanlığına gönderilmesi bekleniyor.

Genel Kurul’da kabul edilen maddelere göre, KDV iadelerinde iade hakkının kısmen veya tamamen kaldırılması veya yeniden koyulması hususunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilecek. Özelleştirme ihaleleri elektronik ortamda yapılabilecek. Vergi borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ilişkin düzenlemenin süresi 31 Aralık 2028'e uzatılıyor.

Haciz zaptı elektronik ortamda düzenlenebilecek. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi istisnası, ilk konut hariç kaldırılıyor. Siyasi partilerden alınan üyeler haricindeki kurul üyelerinin görev süresi, 2025 yılı Ocak ayına kadar uzayacak. Afet bölgesi kabul edilen illerdeki seyahat acentelerinden 2023 ve 2024 için yıllık aidat alınmayacak.







