Ev internet fiyatlarına zam: Tarifeler yürürlüğe girdi

Haziran ayının gelmesiyle birlikte sabit ev interneti fiyatlarına zam yapıldı. Sabit internet paketlerinde 2022 yılına yüzde 22’yi bulan oranlarda fiyat artışıyla giden Türk Telekom, 1 Haziran itibarıyla yüzde 13 ile yüzde 23 arasında değişen yeni zamlar yaptı.





Böylece, 2021 yılı sonundan bu yana Türk Telekom’un sabit internet paketleri yüzde 43’e varan fiyat artışları yaşadı.

İşte yeni fiyatlar:

16 Mbps - 129 TL

24 Mbps - 139 TL

35 Mbps - 154 TL

50 Mbps - 169 TL

100 Mbps - 194 TL

2021 yılının sonunda söz konusu paketlerin aylık fiyatlar ise şöyleydi:

16 Mbps - 89.90 TL,

24 Mbps - 99.90 TL,

35 Mbps - 109.90 TL,

50 Mbps - 124.90 TL,

100 Mbps - 154.90 TL.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 3 Mart 2022 tarihinde aldığı ve 23 Mart 2022 tarihinde yayınladığı karara göre Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı, Türk Telekom IP VAE Hizmeti Port ve Toptan Hat Kiralama (THK) Tarifelerinde güncellemeye gitmişti.

Kararla birlikte, Türk Telekom'un altyapısı üzerinden sağlanan geniş bant internet tarifelerinin toptan aylık fiyatlarında yüzde 67'lik bir artışa gidilmişti.

Hazirana ertelenmişti

Türk Telekom'un talep ettiği ve BTK'nın onay verdiği yeni toptan tarifelerin 1 Nisan 2022 tarifinde yürürlüğe gireceği belirtilmiş, ancak daha sonra bu karar 1 Haziran'a ertelenmişti.

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