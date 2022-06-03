Ekonomi Ev internet fiyatlarına zam Tarifeler yürürlüğe girdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ev internet fiyatlarına zam: Tarifeler yürürlüğe girdi

Sabit internette Türk Telekom’un zamlı yeni tarifeleri yürürlüğe girdi. 2022 yılına yüzde 22’yi bulan fiyat artışlarıyla giren paket fiyatları, bugünden itibaren yüzde 23’e varan oranda yeniden artırıldı. İşte yapılan zamlardan sonra güncel ev interneti fiyatları...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Ev interneti fiyatlarına zam: Güncel tarife ücretleri ne kadar oldu? 2022
Arşiv

Haziran ayının gelmesiyle birlikte sabit ev interneti fiyatlarına zam yapıldı. Sabit internet paketlerinde 2022 yılına yüzde 22’yi bulan oranlarda fiyat artışıyla giden Türk Telekom, 1 Haziran itibarıyla yüzde 13 ile yüzde 23 arasında değişen yeni zamlar yaptı.


Böylece, 2021 yılı sonundan bu yana Türk Telekom’un sabit internet paketleri yüzde 43’e varan fiyat artışları yaşadı.

İşte yeni fiyatlar:


  • 16 Mbps - 129 TL
  • 24 Mbps - 139 TL
  • 35 Mbps - 154 TL
  • 50 Mbps - 169 TL
  • 100 Mbps - 194 TL

2021 yılının sonunda söz konusu paketlerin aylık fiyatlar ise şöyleydi:

16 Mbps - 89.90 TL,
24 Mbps - 99.90 TL,
35 Mbps - 109.90 TL,
50 Mbps - 124.90 TL,
100 Mbps - 154.90 TL.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 3 Mart 2022 tarihinde aldığı ve 23 Mart 2022 tarihinde yayınladığı karara göre Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı, Türk Telekom IP VAE Hizmeti Port ve Toptan Hat Kiralama (THK) Tarifelerinde güncellemeye gitmişti.

Kararla birlikte, Türk Telekom'un altyapısı üzerinden sağlanan geniş bant internet tarifelerinin toptan aylık fiyatlarında yüzde 67'lik bir artışa gidilmişti.

Hazirana ertelenmişti

Türk Telekom'un talep ettiği ve BTK'nın onay verdiği yeni toptan tarifelerin 1 Nisan 2022 tarifinde yürürlüğe gireceği belirtilmiş, ancak daha sonra bu karar 1 Haziran'a ertelenmişti.

Mayısta fiyatı en fazla artan ve düşen iki ürün belli oldu
EKONOMİ
Mayısta fiyatı en fazla artan ve düşen iki ürün belli oldu

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı! Mayıs 2022 enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?
ÖZGÜN
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı! Mayıs 2022 enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Enflasyon rakamları sonrası kira zam oranları da belli oldu
EKONOMİ
Enflasyon rakamları sonrası kira zam oranları da belli oldu

Enflasyon rakamları açıklandı: Mayıs ayında beklentilerin altında geldi
EKONOMİ
Enflasyon rakamları açıklandı: Mayıs ayında beklentilerin altında geldi
Metroda yumruklu kavga

Metroda yumruklu kavga

Yürüyen merdivenden yuvarlandılar.
Otomobil alacaklar dikkat

Otomobil alacaklar dikkat

Mayıs ayında en çok satılan otomotiv markaları belli oldu.
İlk Türk astronot kıyafeti nasıl olacak?

Yürüyüş yaparken tesadüfen buldu

Yürüyüş yaparken tesadüfen buldu

Türk tarihini değiştirecek keşif: Net bir şekilde ispatlandı.

Ünlü profesörden önemli uyarı.

​Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor.

​Mayıs ayında beklentilerin altında geldi.

​Suriye Milli Ordusu harekat için son hazırlıklarını yapıyor.

​Zillere basarak daire sakinlerini tahliye ettiler.
Marmara'nın ilk rafting parkuru

Marmara'nın ilk rafting parkuru

​Adrenalin tutkunu misafirlerini bekliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.