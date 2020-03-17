Ev sevincini evde yaşadılar

Kuralar yarın saat 10.00’da Arnavutköy 2+1 konutlar için yapılacak. Perşembe günü ise saat 10.00’da Arnavutköy 3+1 konut kurası olacak. İstanbul’da son kura ise cuma günü saat 10.00’da Başakşehir için çekilecek.

Türkiye’nin 81 ilinde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut projelerinde kura heyecanı dün İstanbul Tuzla’da inşa edilecek 2+1 tipinde 5 bin 750 konut için yaşandı. Sabah saat 11’de başlayan çekilişleri yaklaşık 250 bin kişi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı izledi.

En fazla takip ise facebook hesabından yapıldı. TOKİ, vatandaşların sağlığını korumak için geçtiğimiz hafta cuma günü kura çekiliş törenlerini iptal ettiğini ve çekilişi çanlı yayınlayacağını duyurmuştu. Tuzla’da inşa edilecek 2+1 konutlara toplam 56 bin 519 başvuru yapılmış ve başvuruların 54 bin 477’si geçerli kabul edilmişti.

BUGÜN 3+1 KONUT KURASI VAR

Kuralar İstanbul için hafta boyunca devam edilecek. Bugün de yine Tuzla’da 3+1 tipi konutlar için vatandaşlar saat 09.00’dan itibaren sosyal medya hesaplarına kilitlenecek. Sonraki günler ise Arnavutköy ve Başakşehir için kura çekilişleri yapılacak. 3 ilçede toplam 10 bin konut, 1.5 yıl içinde tamamlanarak sahiplerine teslim edilecek. 2+1 ve 3+1 tipinde inşa edilecek konutların büyüklükleri 75 ila 100 metrekare arasında değişecek.

20 YILA KADAR VADE İMKANI

Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeli ödeme planı oluşturulan konutların fiyatının 140 ila 210 bin TL arasında olması bekleniyor. 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.

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Sırada Arnavutköy var

Kuralar yarın saat 10.00’da Arnavutköy 2+1 konutlar için yapılacak. Perşembe günü ise saat 10.00’da Arnavutköy 3+1 konut kurası olacak. İstanbul’da son kura ise cuma günü saat 10.00’da Başakşehir için çekilecek.