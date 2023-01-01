Evini bul kredini al: Orta gelirlilere yönelik ‘Yeni Evim Konut Kampanyası'nda başvurular başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucu “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” kampanyası başvuruları dün itibarıyla başladı. Kampanyayla orta gelirli vatandaşların 81 ilde ucuz maliyet ve uzun vadeyle konut alması sağlanacak. İlk etapta 100 bin sıfır konut satışının planlandığı kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlara yüzde 0.69’dan başlayan faiz/kâr payıyla 15 yıl vadeli kredi verilecek. Yüzde 10 peşinatın alınacağı kampanyada vatandaşlara ilk 3 yıl ödeme kolaylığı da sağlanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin son 1 yıl içinde konut satmamış olması da gerekiyor.

5 YIL SATILAMAYACAK

Konut almak isteyenlerde 18 yaşından büyük olma şartı bulunuyor. Eşlerden birinin konutu varsa diğeri başvuru yapamayacak. Ancak 18 yaşını geçmiş, SGK kaydı bulunan gençlerin, ailesinin evi olsa bile başvuru yapma imkanı bulunuyor. Miras yoluyla ev sahibi olanlar da kampanyadan faydalanabilecek. Finansman desteği ile alınan konut 5 yıl boyunca satılamayacak. 1 ve 2’nci bölgedeki iller için son 1 yıldır ikamet şartı var. Konut üretici firmadan proje bedelinin yüzde 5’i kredinin ilk yılı için taksit katkısı olarak peşin alınacak.

UYGUN MALİYET İMKANI

Yeni Evim Konut Finansman Programı ile konut almak için kullanılacak kredi miktarı 3 bölgeye ayrıldı. Buna göre, vatandaşlar, 1’inci bölge olan İstanbul için azami 5 milyon liraya kadar kredi, 2’inci bölgede yer alan Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla için azami 3 milyon liraya kadar kredi, 3’üncü bölgede yer alan diğer şehirlerde ikamet edenler 2 milyon liraya kadar kredi alabilecek. Finansman tutarı 2 milyon liraya kadar yüzde 0,69, 2 ile 4 milyon lira arası için yüzde 0,79 ve 4 ile 5 milyon lira arası yüzde 0,99 faiz/kar payı olacak.

Yeni finansman modeli ile vatandaşlar bitmiş konutlardan satın alabilecek. Konut sahibi olmak isteyen kişiler, bankanın konut tamamlanma oranını kredilendirme için uygun bulması halinde belirli oranda bitmiş konutlardan da alabilecek.

BANKALAR DENETLEYECEK

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar kendilerine uygun daireyi seçerek banka veya katılım bankalarına başvuracak. Sonraki süreçte ise finans kuruluşu hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyerek uygun olan projeler için kredi tahsis edecek. Vatandaşlar mevcut bankacılık teamülleri çerçevesindeki ödeme gücü kriterlerine tabi olacak. Vatandaşlar işlemlerini Halkbank, VakıfBank, Ziraat Bankası, Emlak Katılım, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım aracılığıyla yapabilecek.

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