Evleneceklere kredi gençlere ikramiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen günlerde seçime doğru sürprizleri olduğunu açıklamıştı. AK Parti ve ilgili kurumlar konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda üç uygulama üzerinde durulurken, yapılan çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın tercihine göre bunların tümü ya da bazıları seçim beyannamesinde yer alıp hayata geçirilecek. Üzerinde çalışılan üç vaat ise şöyle:

VATANDAŞLIK FONU KURULACAK

Kurulacak Vatandaşlık Fonu kapsamında çocuklar doğduktan sonra devlet her ay onlar için 100 ya da 200 lira gibi bir para yatıracak. 18 yaşını geçen herkes isterse kendisi için biriken parayı belli koşullarda çekebilecek. Bir anlamda "vatandaşlık maaşı" gibi olacak. Genel olarak burada biriken paranın üniversite eğitiminde kullanılması formülü üzerinde duruluyor.

3 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ

Yeni evlenecek çiftlerin ev eşyaları ve benzeri harcamaları rahatlıkla yapması, sıkıntı çekmemesi için kamu bankaları 250 bin lira civarında uygun faizli kredi sağlayacak. Krediler için 2-3 yıl geri ödemesiz, daha sonrada 10 yıla yayılan vadeler uygulanacak.

Öğrencilere 2 bin lira bayram harçlığı

Duyurulacak üç sürpriz vaat hazırlığından birisi de gençlere bayram harçlığı olacak. Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez ikramiye verilecek. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine ödenecek ücretlerin 1.000 lira civarında olması öngörülüyor.







