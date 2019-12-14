Ekonomi Evora İzmire anlamlı ödül
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Evora İzmir’e anlamlı ödül

Emlak Konut GYO güvencesi ve Teknik Yapı - Halk GYO ortaklığı tarafından İzmir Konak’ta inşa edilen Evora İzmir projesi, “İzmir’e değer katanlar” kategorisinde büyük ödüle layık görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İzmir’in kalbi Alsancak’ta yaşam odaklı yeni bir dönüşüm hamlesi olarak dikkat çeken Evora İzmir projesi Ege Yiit ödüllerinin İzmir’e değer katanlar kategorisinde büyük ödüle layık görüldü. Emlak Konut GYO güvencesi ve Teknik Yapı-Halk GYO ortaklığı tarafından İzmir Konak’ta inşa edilen proje konut, ticaret, park, kültür ve turizm fonksiyonlarını bir arada barındıran karma yapıyla yükseliyor. Ödül gecesinde açıklama yapan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım Alsancak’ta bulunan projede turizm ve kültür fonksiyonlarının yoğun olarak tasarlandığına vurgu yaptı.

Umut Durbakayım (sol)

YEŞİLİYLE İDDİALI

Sitede ticari birimlerle birlikte kurgulanan sanat galerileri ve atölyeler, konut sahiplerinin dışında tüm İzmirlilere hizmet eden kamusal alanlara da ev sahipliği yapacak. Umut Durbakayım, projede, 12 bin metrekarelik park alanının, yaşayanlar için oksijen deposu olacağını söyledi. Karma yapıda toplam 18 bin 800 metrekare yeşil alan da bulunacak. Toplam 1.054 adet bağımsız ünitenin yer alacağı karma yapıda ayrıca bir otel ve kültür merkezi yeralacak.

Yetgin: Çıtayı yükselttik

  • Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin, bu ödülün kendileri için büyük bir anlam ifade ettiğini söyledi. Yetgin, “İzmir’de yerleşim denildiğinde, akla ilk gelen yerler arasında artık Evora İzmir’de var. Yatırımımız kente değer katarken ortaya koyduğu yenilikçi karma proje konsepti, mimari tasarımı, teknolojisi ve yaşam odaklı alanlarıyla çıtayı yükseğe koymuştur. Bu yönüyle, projenin başarısının Türkiye gayrimenkul sektörüne mâl olduğuna inanıyoruz” dedi.

Çözüm paketi sektörden geçti
EKONOMİ
Çözüm paketi sektörden geçti
Sınır dışı edildiler

Sınır dışı edildiler

​İngiltere vatandaşı 4 DEAŞ'lı terörist ülkelerine gönderildi.
Türkiyenin eli güçleniyor

Türkiye'nin eli güçleniyor

KKTC'deki Geçitkale Havaalanı İHA ve SİHA merkezi olacak.
HDP yine şaşırtmadı

HDP yine şaşırtmadı

TBMM'de okunan karar metnine HDP, 'hayır' oyu verdi.
Dört partiden<br>ortak tepki

Dört partiden
ortak tepki

ABD'nin skandal 'Ermeni kararı' kınanarak reddedildi.
Karar verildi

Karar verildi

​HDP'nin Diyarbakır mitingindeki saldırıya ilişkin 3 kişiye 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet.
Trump'a kötü haber

Trump'a kötü haber

ABD ​Temsilciler Meclisi Komitesi Trump'a yönelik 2 azil maddesini onayladı.
Dışişleri'ne çağrıldı

Dışişleri'ne çağrıldı

ABD Senatosu'nun skandal kararına ilişkin Türkiye'nin tepkisi iletildi.
Hakkımızı koruyoruz

Hakkımızı koruyoruz

Bakan Akar'dan Libya mutabakatı açıklaması.
"Aklınızı başınıza alın"

"Aklınızı başınıza alın"

​Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ablasından hükümete uyarı.
Sınır kapısında <br>ağlayarak ayrıldı

Sınır kapısında
ağlayarak ayrıldı

Rum yönetimi, Berilsu'nun ödülünü almasını engelledi.
Ceza indirimi yok

Ceza indirimi yok

Ceren'in katili hakkında 2 ayrı iddianame hazırlandı.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Büyük salgınlar kaçınılmaz

Büyük salgınlar kaçınılmaz

​Aşı karşıtlarının 10 iddiası ve bilimsel gerçekler.
İstanbul'da<br> dev operasyon

İstanbul'da
dev operasyon

ABD'ye gönderilecek kargodan 1 ton 745 kilo uyuşturucu çıktı.
Müslümanlar nerede?

Müslümanlar nerede?

​Mesut Özil, Doğu Türkistan konusunda sessiz kalınmasına tepki gösterdi.
Kabul etmiyoruz

Kabul etmiyoruz

AK Parti'den ABD'ye Ermeni kararı tepkisi.
Esed rejimi ile<br>ABD arasında kriz

Esed rejimi ile
ABD arasında kriz

​Kamışlı Havalimanı'ndan geri döndüler.
Seville haritası artık geçersiz
Gündem

Seville haritası artık geçersiz

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı deniz yetki anlaşması ile denizdeki haklarını tescil ettirdiğini söyledi. Kurtulmuş, “Bu anlaşma ile Türkiye’yi Ege’nin iç sularında hapsetmeyi öngören Seville haritası tamamen geçersiz hale geldi. Bu anlaşma Türkiye’nin elini rahatlatan ve güçlendiren bir adım” dedi
Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan ilde artık trafik lambası var
Gündem

Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan ilde artık trafik lambası var

Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan il olma unvanı ile tanınan Sinop'ta son zamanlar yaşanan ölümcül kazalar nedeniyle kentin belirli noktalarına toplamda 20 trafik lambası takıldı. bu gelişmenin ardından Sinop, trafik lambası olmayan tek il unvanını da kaybetmiş oldu.
Şırıngalı çikolatadan bir ölüm de Diyarbakır’dan geldi: 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Gündem

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm de Diyarbakır’dan geldi: 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Ankara'da 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Mert'in şırınga şeklindeki çikolatayı yerken fenalaşarak hayatını kaybetmesi sonrası Diyarbakır'dan da bir acı haber geldi. 7 yaşındaki Umut Bilgi, 25 Kasım 2019’da okul çıkışında, okul yakınında bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu hastanede 9 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. 5 Aralık 2019 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acılı aile yetkililerden şırıngalı çikolata için önlem alınmasını istedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.