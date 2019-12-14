Evora İzmir’e anlamlı ödül

İzmir’in kalbi Alsancak’ta yaşam odaklı yeni bir dönüşüm hamlesi olarak dikkat çeken Evora İzmir projesi Ege Yiit ödüllerinin İzmir’e değer katanlar kategorisinde büyük ödüle layık görüldü. Emlak Konut GYO güvencesi ve Teknik Yapı-Halk GYO ortaklığı tarafından İzmir Konak’ta inşa edilen proje konut, ticaret, park, kültür ve turizm fonksiyonlarını bir arada barındıran karma yapıyla yükseliyor. Ödül gecesinde açıklama yapan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım Alsancak’ta bulunan projede turizm ve kültür fonksiyonlarının yoğun olarak tasarlandığına vurgu yaptı.

Umut Durbakayım (sol)

YEŞİLİYLE İDDİALI

Sitede ticari birimlerle birlikte kurgulanan sanat galerileri ve atölyeler, konut sahiplerinin dışında tüm İzmirlilere hizmet eden kamusal alanlara da ev sahipliği yapacak. Umut Durbakayım, projede, 12 bin metrekarelik park alanının, yaşayanlar için oksijen deposu olacağını söyledi. Karma yapıda toplam 18 bin 800 metrekare yeşil alan da bulunacak. Toplam 1.054 adet bağımsız ünitenin yer alacağı karma yapıda ayrıca bir otel ve kültür merkezi yeralacak.

Yetgin: Çıtayı yükselttik

Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin, bu ödülün kendileri için büyük bir anlam ifade ettiğini söyledi. Yetgin, “İzmir’de yerleşim denildiğinde, akla ilk gelen yerler arasında artık Evora İzmir’de var. Yatırımımız kente değer katarken ortaya koyduğu yenilikçi karma proje konsepti, mimari tasarımı, teknolojisi ve yaşam odaklı alanlarıyla çıtayı yükseğe koymuştur. Bu yönüyle, projenin başarısının Türkiye gayrimenkul sektörüne mâl olduğuna inanıyoruz” dedi.