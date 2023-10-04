Eylül enflasyonu yüzde 4,75

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık yüzde 4,75 ve yıllık yüzde 61,53 ile beklentilerin altında arttı. Ekonomistler, eylülde aylık TÜFE’nin yüzde 5 artacağını tahmin ediyordu. Yıllık enflasyonun da yüzde 61,91’e çıkacağı öngörülmüştü. Geçtiğimiz aya ilişkin veriler, enflasyonun artış hızının yavaşladığına işaret etti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 3,40, yıllık yüzde 47,44 yükseldi. Böylece yıllık Yİ-ÜFE, TÜFE’nin 14,09 puan altına indi. Üretici fiyatlarındaki gerilemenin, önümüzdeki dönemde tüketici enflasyonunun düşmesine destek vermesi bekleniyor.





EĞİTİMDE SEZON FIRSATÇILIĞI

Okulların açılmasıyla birlikte servis ücretlerine ve kırtasiye ürünlerine yapılan zamlar eğitim kalemlerinde yükselişe yol açtı. Ana harcama grupları itibarıyla eylülde aylık bazda artışın en yüksek olduğu grup, yüzde 30,27 ile eğitim olarak belirlendi. Alkollü içecekler ve tütünde yüzde 10,03, konutta yüzde 5,76, ev eşyasında yüzde 5,22, eğlence ve kültürde yüzde 4,66, ulaştırmada yüzde 4,35, lokanta ve otellerde yüzde 4,15, haberleşmede yüzde 3,57, sağlıkta yüzde 3,39, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,32 artış gerçekleşti. Eylülde aylık bazda en az artış gösteren ana grup ise yüzde 2,59 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti.





KONUTTA FİYAT ARTIŞI HIZ KESTİ

TÜFE'de yıllık bazda bakıldığında en yüksek artış yüzde 92,48 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü. Onu yüzde 80,96 artışla eğitim, yüzde 79,79 ile sağlık, yüzde 76,06 ile ulaştırma, yüzde 75,14 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 67,16 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 63,75 ile ev eşyası, yüzde 55,43 ile eğlence ve kültür, yüzde 46,59 ile haberleşme, yüzde 32,54 ile giyim ve ayakkabı izledi. Eylül 2022'ye göre artışın en düşük olduğu ana grup yüzde 20,16 ile konut oldu.



