Ekonomi EYT 1,5 milyon kişiyi kapsıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

EYT 1,5 milyon kişiyi kapsıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığının 2023 bütçesini sundu. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında konuşan Bilgin, "Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var" dedi. Konuşmasında asgari ücrete de değinen Bilgin, "Enflasyonun karşısında reel ücreti gerileten etkisini ortadan kaldıran bir asgari ücreti gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
EYT 1,5 milyon kişiyi kapsıyor
​Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığının 2023 bütçesini sundu. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuna değinen Bilgin, ilk kez sayı vererek “Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var" dedi.

PRİM ŞARTI DEĞİŞMİYOR

Komisyonda milletvekillerinin sorularını da cevaplayan Bilgin, EYT konusunda muhalefetten gelen eleştirilere "Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil" karşılığını verdi. Bilgin, EYT'de 1999 öncesi ve 5 bin pirim günü şartını değiştirmeyeceklerini açıkladı.

Bilgin, "Bugün (dün) tespit ettiğimiz 1,5 milyon civarında dediğim rakam bizim haziran ayında aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Prim gün sayısı, 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400. Bu, kötü senaryoları kafanızdan silin. Bugün bu arkadaşlar yıl sonu itibarıyla emekli olabilecek olanlar, bu düzenlemeyi yaptığımızda emekli olacak da geriye kalan yaklaşık 5,1 milyon (böyle bir rakam bizde yok zaten) kişi ne olacak? Onlarda iki şartı kaldırmıyoruz. Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler" diye konuştu. Bakan Bilgin, EYT ile ilgili çalışmanın aralık ayı içinde Meclis'e getirileceğini kaydederek, "Yeni yılda uygulanacaktır" diye konuştu. Bilgin, EYT'lilerin yüzde 87'sinin özel sektörde çalıştığını bildirdi.

MADENLERDE DÖNÜŞÜM ŞART

Kamudaki sözleşmeli personel için de Bilgin, "Çalışmamızı tamamladık. Bu ayın içerisinde onu uygulamaya geçireceğiz. Onları kadrolu hale getireceğiz" dedi. İş kazalarının büyük ölçüde önlenebilir olduğunu bildiklerini ifade eden Bilgin, maden kazalarının bitmesi gerektiğini, iş kazalarının teknolojik gerilikten kaynaklandığını vurguladı. Bilgin, "Madenlerdeki teknolojik dönüşümü gerçekleştirmemiz lazım" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETİ KORUYACAĞIZ

  • Asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulunan Vedat Bilgin, “Sizin beklentiniz nedir bilmiyorum ama emin olun enflasyonun karşısında reel ücreti gerileten etkisini ortadan kaldıran bir asgari ücreti gerçekleştireceğiz. Herkes bilsin ki Türkiye emekçilerini enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığıyla işe başlıyoruz" dedi. Bilgin, temel siyasetlerinin emeğin tahrip edilmesinin önüne geçmek olduğunu söyledi.
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