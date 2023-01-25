EYT bu hafta Meclis’e gelecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenleme hakkında açıklamalarda bulundu. Önceki gün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Bilgin, “EYT bu hafta Meclis’e gelir tahmin ediyorum. Grupta milletvekilleriyle görüşüyorlar. Üzerinde konuştukları kanun teklifini komisyonda tartışacaklar. İçerikte bir şey değişmez” diye konuştu. Düzenlemenin maliyeti konusunda rakamların dolaştığını belirten Bilgin, şöyle konuştu:

YILLIK MALİYET 120-150 MİLYAR TL

“Genellikle bazıları diyor ki 300 milyar, bazıları 200 milyar diyor. Nasıl hesap yapıyorlar bilmiyorum. Rakamlar bizde hesap da bizde. Ben 150 milyar diyorum ama maksimum olabilecek şeyi diyorum. 120-150 milyar arasında değişebilir. Çünkü bilmiyorsunuz kaç kişi müracaat edecek. Adama emekli olma ya da hemen emekli yapayım seni mi diyecek?”

Prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili soruyu da cevaplandıran Bilgin, "EYT kapsamındaki borçlanmalar bunun içinde değil. Onun borçlanması tamamen bizim meri kanunumuza göre yapılan bir şey. '5 bin, 9 bin prim gününü dolduramıyorum ya da 1.000 gün eksiğim var yapılandırayım' diyemezsin. Mevcut kanunda 1.000 gün eksiğin varsa çalışacaksın. Böyle bir borçlanma yok" dedi.



