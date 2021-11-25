EYT Haberleri: EYT'de son durum, EYT son gelişmeler

Sigortalılık süresini ve prim ödemelerini tamamlamış ancak emekli olmak için yasa ile belirtilen yaşı bekleyen milyonlarca çalışanın gündeminde EYT haberleri yer alıyor. EYT ile ilgili son gelişmeler, EYT son dakika haberleri yakından takip edilmekte. EYT çıkacak mı? EYT çıkarsa kimleri ilgilendirecek? EYT ile ilgili detaylar haberimizde...

EYT NEDİR?

EYT, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ı ifade eden bir kısaltmadır. 8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036’dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65’te eşitlenecek.

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EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) primlerini doldurduğu halde sigorta başlangıç günleri nedeniyle emekli olacaklar gün için bekleyişteler. Bu nedenle EYT yasasının çıkmasını uzun bir süredir bekliyorlardı. Bu beklentilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan komisyon kurulması için talimat verdi. 2022 yılı sonunda EYT’liler ile ilgili çalışmaların sona ermesi bekleniyor.

2 TALEP MASADA

EYT’liler için çalışmalar devam ederken, çeşitli formüller üzerinde duruluyor. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan, prim-yıl şartını tamamlayıp yaşı bekleyenlere emeklilik yolu açacak çalışma, büyük heyecana yol açtı. SSK’lılar için ayrı, Bağ-Kur’lular için ayrı, memurlar için ise ayrı bir çalışma yapılması bekleniyor. EYT’li esnaf için ise şu anda 2 talep masada Bunlar: Prim 7200’e çekilsin, vergi kaydı olan borçlanma yapabilsin.

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İLK AŞAMADA 900 BİN KİŞİ

Tüm yaşa takılanların sayısı 6.3 milyonu bulurken, bugün düzenleme yapılması halinde emekli olacakların sayısı 900 bin ila 1 milyon civarında. Bu süreçte farklı ülkelerdeki modeller de inceleniyor.

EKONOMİ Emeklilikte yaşa takılanlar TBMM gündeminde

EYT İLE İLGİLİ SON YAPILAN AÇIKLAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"3600 ek gösterge teklife dönüştürülüp Meclis'e geldikten sonra sözleşmeli personelin, emeklilerin durumu ve emeklilerin durumu kapsamında EYT'lilerin durumu üzerinde bu yapılan çalışmaların nihayetlenmesi süreci sonrasında bu hususları da Cumhur İttifakı olarak kendi aramızda istişareyle Meclis'in gündemine taşıma ve diğer partilerle de görüşüp kamuoyuna bu çalışmaların neticesini açıklama durumu söz konusu olacaktır."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumun bütün kesimlerinin alım gücünü artıracak politikaları hayata geçirmek noktasında talimatları olduğunu aktaran Akbaşoğlu, "Biz, asgari ücreti, 3600 Ek Gösterge'yi, sözleşmelilerin durumunu, emeklilerimizin durumunu bu kapsamda EYT'lilerin durumunu, gündemimizde olmak suretiyle, bir süreç yönetimi ve sıralama çerçevesinde kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

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ÖZGÜN Erken emeklilik şartları nedir? Erken emeklilik formülleri!

GEÇMİŞE DÖNÜK PRİM BORCU ÖDENEBİLİR Mİ?

Sosyal güvenlik sistemimizde geçmişe yönelik boş günlere toplu prim ödeyerek emekli olma usulü yok.

BAĞKUR'DAN SSK'YA GEÇİŞ YAPMANIN AVANTAJI VAR MI?

Bağkur'dan SSK'ya geçiş yapacak olan sigortalıların emekliliklerine en az 3.5 yıl kaldığında geçiş yapabilmeleri mümkündür.

Önceden Bağkur ödemesi yapıp ardından SSK'ya geçiş yapacak olan sigortalıların hizmet birleştirme işlemini mutlaka yapmaları gerekmektedir.

Önceden Bağkur ödemesi yapıp ardından SSK’ya geçiş yapacak olan sigortalıların hizmet birleştirme işlemini mutlaka yapmaları gerekmektedir.

Bağkur’dan SGK’ya geçiş yapıldıktan sonra hizmet birleştirme işleminin de yapılması ile beraber artık emeklilik koşullarını SGK Müdürlüğü belirlemektedir.

Bağkur’dan SSK’ya geçiş yapıldıktan sonra vatandaşın sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için SSK’dayken 30 gün prim ödemesinin yapılması gerekmektedir.

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Geçiş yapılabilecek son 3.5 yıl hesaplanırken askerlik ve doğum borçlanmaları dikkate alınmamaktadır. Sigortalının fiilen 3.5 yılı çalışarak geçirdikten sonra geçiş yapması gerekmektedir.

Bağkur prim borcundan dolayı Bağkur’dayken sağlık hizmetleri durdurulmuş olanların SSK’ya geçmeleri sonucunda 30 gün prim ödemesi yapılması ile beraber sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlamaları mümkün olmaktadır.

Son 3.5 yılın prim ödemesinin yapıldığı kurum, emekli olunacak olan kurumdur. Dolayısı ile Bağkur’dan SSK’ya son 3.5 yıl içerisinde geçenler, SSK’dan emekli olmaktadırlar.