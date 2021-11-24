3600 ek göstergede son durum ne? Ne zaman çıkacak, ne değişecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü için düzenlenen "81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek" programında 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından 3600 ek göstergede son durum aramaları hız kazandı. İşte 3600 ek göstergede son durum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3600 ek gösterge açıklaması...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yürüttükleri görev bir kariyer mesleği olarak tamamlanacak öğretmenlerimize, başta 3600 ek gösterge, sağlayacağımız yeni haklar şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin meclise sunulacağı tarihi açıkladı. Bilgin, "Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir diğer mesele de 3600 Ek Gösterge meselesidir. Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." dedi.

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3600 EK GÖSTERGE İLE NE DEĞİŞECEK?

Milyonlarca kamu çalışanını etkileyen 3600 ek gösterge bir öğretmenle kamudaki bir memurun arasındaki fark kapanacak. Öğretmen maaşlarında kademe ve derecelerine göre artış yaşanacak. 3600 ek gösterge ile maaşlarda yüzde 20 yükseliş gösterilecek.

BAHÇELİ'DEN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli açıklamasında, 'Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi bizim sorumluluğumuzdadır. EYT çözülerek gündemden çıkarılmalıdır. 3600 ek gösterge konusunda hükümete her desteği vereceğiz. İnsanlarımızın haklı taleplerini karşılamak hepimizin zorunluluğundadır' dedi.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor.