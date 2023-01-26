|
Ekonomi

EYT Meclis'te imzaya açıldı: Başvurular e-Devlet üzerinden SGK'ya yapılacak

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi, AK Parti'de milletvekillerinin imzasına açıldı. Teklifin, kısa süre içinde Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'ye ilişkin düzenlemenin bu hafta Meclis’e gelmesinin beklendiğini söylemişti. Başvurular, yasal süreç tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden SGK'ya yapılacak.

03:45 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi, AK Parti'de milletvekillerinin imzasına açıldı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi, AK Parti'de milletvekillerinin imzasına açıldı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı. EYT konusunu çözüme kavuşturacak kanun teklifi, AK Parti TBMM Grubu'nda milletvekillerinin imzasına sunuldu. Teklifin, kısa süre içinde Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, cuma ya da pazartesi günü teklifin Meclis Başkanlığı’na sunulabileceğini söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç ise, Meclis Genel Kurulu’nda teklifin imzaya açıldığını kaydetti.


#EYT
#TBMM
#Vedat Bilgin
#SGK
2 saat önce
default-profile-img
EYT Meclis'te imzaya açıldı: Başvurular e-Devlet üzerinden SGK'ya yapılacak
Köpek tüfekle sahibini öldürdü
Tanpınar’ın karakterlerini yapay zeka tasarladı
Ümraniye’ye daha fazla kültür sanat
İslam Şehirleri Sergisi Ramazan’da açılacak
Kesal ikinci filmi için sete çıkacak
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.