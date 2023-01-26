EYT Meclis'te imzaya açıldı: Başvurular e-Devlet üzerinden SGK'ya yapılacak

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı. EYT konusunu çözüme kavuşturacak kanun teklifi, AK Parti TBMM Grubu'nda milletvekillerinin imzasına sunuldu. Teklifin, kısa süre içinde Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, cuma ya da pazartesi günü teklifin Meclis Başkanlığı’na sunulabileceğini söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç ise, Meclis Genel Kurulu’nda teklifin imzaya açıldığını kaydetti.