EYT’de 3 günde 1,1 milyon kişi borçlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri dün akşam tamamlanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin haftaya Genel Kurul’dan da geçerek yasalaşması bekleniyor. Teklifin ilk imza sahibi olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, komisyona sunum yaptı.

SALI GÜNÜ GENEL KURUL'DA

"Bu yıl 2 milyon 250 bin kişinin mevcut mevzuata göre yürürlükte olan prim gün sayısı ve çalışma süresi dikkate alınarak emekli olabilme hakkını getiriyoruz" diyen Akbaşoğlu, "'Kademeli prim şartı' getirildiği sözü iftira” değerlendirmesinde bulundu. Akbaşoğlu, "SSK'dan 1 milyon 661 bin kişi emekli oluyor ve 131 milyar lira tutar karşılığı bunun maliyeti var” şeklinde konuştu. Elitaş, "Teklifin, gelecek hafta salı günü Genel Kurulda görüşmelerine başlayacağız. Muhtemelen aynı gün yasalaştırırız" dedi.

BORÇLANMA YAĞMURU

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)Başkanı Kürşad Arat ise EYT’lilerin borçlanma başvurusu hakkında verilerini paylaştı. Arat, yıl sonunda gündeme gelen düzenlemeye ilişkin, "Yaklaşık olarak 3 gün içerisinde 1 milyon 100 bin kişinin taleplerini alıp, sisteme sokup, borçlanma taleplerini yapmaya çalıştık. İnanılmaz bir talep karşımıza getirildi. Talepleri alıp elimizden geldiğince en hızlı şekilde sisteme sokacağız" dedi. Arat, maaş bağlanmasında gecikme yaşanması durumunda geriye dönük ödeme yapılacağını ifade etti.

Düzenlemenin etki analizinde de çarpıcı bilgiler yer aldı. Analize göre, yaş şartının kaldırılması durumunda hemen emekli olabilecek 2,2 milyon kişinin ortalama yaşı 48,5 ve ortalama emekliliğe kalan süresi ise 6,3 yıl olarak hesaplandı. Hemen emekli olabilecek 1,7 milyon işçinin yaklaşık yüzde 87'si (1,4 milyon) aktif çalışma hayatında yer alıyor.

Çalışırlarsa destek prim maliyeti 6.3 milyar TL

EYT'den yararlanacakların tamamının çalışmaya devam etmesi durumunda sosyal güvenlik destek priminin 10 aylık maliyeti 6,3 milyar lirayken, yüzde 75'inin çalışmaya devam etmesi durumunda 4,7 milyar lira olacak.



