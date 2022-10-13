EYT'de kapsam dar tutulmayacak

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Platformu temsilcileri TBMM'de temaslarda bulundu. EYT için dar kapsamlı bir çalışma söz konusu olmadığını ifade eden EYT temsilcileri, staj mağdurları içinde bir çalışmanın yürütüldüğünü bildirdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Platformu temsilcileri, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ile MHP Grup Başkanvekilleri Muhammed Emin Bülbül ve Emrah Akçay ile görüştü. EYT Platformu Başkanı Mehmet Ali Çelik, TBMM'deki temasları hakkında Yeni Şafak'a konuştu.

Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde kurulan üç komisyonda, EYT'ye ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade ederek; "Dar kapsamlı bir çalışma söz konusu değil, tüm mağduriyetleri giderecek bir düzenleme üzerinde çalışılıyor" dedi. Staj mağdurları için de bir çalışmanın yürütüldüğünü kaydeden Çelik, grup başkanvekillerinin Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'le görüşerek taleplerini aktaracaklarını söyledi.

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