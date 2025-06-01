Fabrikaların yeni gözdesi Anadolu olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın tarafından uygulanacak yeni teşvik sistemi 81 ilde topyekûn kalkınmayı hedefliyor. Bu süreçte özellikle, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da "sanayi devrimi"ni hızlandırması planlanıyor. Öte yandan, bilişimden makine üretimine; yazılımdan hava ve uzay araçlarına kadar birçok sektöre boyut atlatması bekleniyor. Yeni teşvik sistemi, sanayi tesislerinin aynı zamanda deprem riski olan Marmara Bölgesi'nden Anadolu şehirlerine taşınmasını sağlanacak. Savunma sanayisindeki yerli ve milli atılımın diğer alanlara da taşınarak, Anadolu'nun bir üretim üssüne dönüştürülmesi planlanıyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE YENİ KALKINMA HAMLESİ

‘Yerel Kalkınma Hamlesi Programı’ ile bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve bölgelerin rekabet güçlerinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca Anadolu’da üretimi olmayan ancak başarı olasılığı yüksek sektörlerin geliştirilmesi sağlanacak.1. Bölge'deki makine ve teçhizatın, 4, 5 ve 6. bölgelere taşınmasıyla gerçekleşen yatırımlar için, taşındıkları bölgedeki istihdam teşvikleri uygulanacak. Bu sayede özellikle 6. Bölge'de yer alan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerin kalkındırılması önceliklendirilecek. Bu adımların "Terörsüz Türkiye" sürecinde özellikle geçmişte yatırımın sınırlı gittiği illeri hızla kalkındırması bekleniyor.

Bunun için belirlenen alanlara yönelik yatırımlara finansman destekleri sağlanacak. Yatırım kredilerinde 11,5 ila 18,4 puan faiz-kâr payı desteği, yatırım tutarının yüzde 20'sine ve 240 milyon liraya varan teşvikler verilecek. Teşvik sisteminde “yüksek teknolojili ürünler" ve "Orta-yüksek teknolojili ürünler" öncelikli olacak. Kararla, yatırımları desteklemek üzere hazırlanan "Yerel Kalkınma", "Dijital Dönüşüm", "Yeşil Dönüşüm", "Stratejik", "Teknoloji" hamle programları, özellikle sanayi ve teknolojide dönüşümü hızlandıracak.

İŞ DÜNYASINDAN TAM DESTEK

İş dünyası temsilcileri, yeni yatırım teşvik sisteminin Türkiye'nin kalkınma vizyonunu destekleyeceğini belirtti. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, "Türkiye'nin planlı sanayileşmesinde lokomotif görevi üstlenen OSB'ler, yeni yatırım teşvik sisteminden doğrudan ve güçlü şekilde faydalanacak. Sistem, sadece bugünü değil, 2030'a kadar uzanan kalkınma vizyonumuzu doğrudan şekillendirecek” ifadesini kulandı. Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) Başkanı Gözde Diker de Türkiye'nin üretim gücünü, istihdam kapasitesi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemek amacıyla yayımlanan yeni yatırım teşvik sistemini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

VERİMSİZ YATIRIM DEVRE DIŞI KALACAK

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da yeni yatırım teşvik sistemini sanayinin sürdürülebilir dönüşümünü destekleyecek ve yüksek katma değerli üretimi hızlandıracak stratejik bir adım olarak gördüklerini belirterek, yeni sistemin, özellikle teknoloji odaklı ve dış ticaret dengesini iyileştirici yatırımlara yönelik proje bazlı seçici yaklaşımına dikkati çekti. Ardıç, "Yatırım teşvik sisteminin, ikiz dönüşüme ve katma değerli üretime odaklanmasını, yüksek teknolojili üretimimizi artırmamız, küresel ölçekte rekabet edebilmemiz açısından son derece değerli buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Ardıç, teşvik sisteminin verimsiz yatırımları teşvik dışı bırakarak, bölgesel kalkınmayı ve yerel aktörleri desteklediğini bildirdi.







