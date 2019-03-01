Facebook kendi kripto parasını piyasaya sürecek

Şahin, arazi aracının işçilik hariç kendisine 10 bin liraya mal olduğunu anlattı. Aracına Yalnız Kurt adını verdiğini aktaran Şahin, Performansı şu an için gayet yeterli. Çok fazla hız yapmıyor. Zaten arazide çok fazla hız yapması gerekmiyor. Bizim için hızdan çok emniyeti daha önemli. Gayet emniyetli bir araç oldu. Ağırlık merkezi de çok düşük. 4 tekerlekten bağımsız süspansiyonlu. Bu yüzden de çok dengeli bir araç meydana geldi. diye konuştu.