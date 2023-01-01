|
Ekonomi
Fahiş aidata yasal adım: Bakanlık özel birim kurdu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, site yönetim hizmeti veren şirketler ile ilgili mevzuat çalışmaları yürütmek üzere birim kurdu.
10:55 . 18/01/2023 Çarşamba
Diğer
Arşiv

Arşiv

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, site yönetim hizmeti veren şirketler ile ilgili mevzuat çalışmaları yürütmek üzere birim kurdu. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: Kat maliklerinin haklarının korunması amacıyla, birden çok bağımsız bölümü buluna konut ve işyerlerinin 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yönetilmesi ile ilgili faaliyet gösteren firmalara ilişkin mevzuat çalışmaları yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak Site yönetimlerinin sorunlarının çözülmesine yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde birim kurularak faaliyete geçmiştir.

MEVZUAT ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLECEK

Kat maliklerinin haklarının korunması amacıyla, birden çok bağımsız bölümü buluna konut ve işyerlerinin 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yönetilmesi ile ilgili faaliyet gösteren firmalara ilişkin mevzuat çalışmaları yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak site yönetimlerinin sorunlarının çözülmesine yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde birim kurularak faaliyete geçmiştir. Kurulan birim, konuya ilişkin kanuni düzenleme çalışmalarının tamamlanmasına müteakip ikincil mevzuat çalışmalarını yürütecektir. Böylece site yönetimi hayatında yer alan bir boşluk giderilmiş olup, ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanması ile birlikte sitelerde yaşanan Yönetim sorunlarının azalması yönünde önemli bir aşama kaydedilmiş olacaktır.

#ankara
#Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#site
#aidat
1 saat önce
default-profile-img
Fahiş aidata yasal adım: Bakanlık özel birim kurdu
Dolar/TL, 18,79 seviyesinden işlem görüyor
Avrupa'nın başkentinde gece uçuşu yasaklanıyor
Nuggets 7'de 7 yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Bakan Karaismailoğlu'ndan CHP'ye: Paralar da işler de ortada yok inşallah belediyeciliği öğrenirler
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.