Ekonomi Faiz kararı öncesi dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar​ güne nasıl başladı? 12 Haziran 2019 dolar ve euro fiyatları

Faiz kararı öncesi dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL gün içinde aşağı yönlü bir seyir izledikten sonra S-400 ve F-35 konusundaki endişeler, Fitch açıklamaları ve TCMB'nin PPK toplantısı öncesi tekrar yükseldi. Dün 5.84'ü aşan kur günü 5.80 altından kapattı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu öncesi dolar 5.82 seviyesinde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
12 Haziran 2019 dolar ve euro fiyatları
12 Haziran 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar, dün hareketli bir gün geçirirken 5.80 etrafında çift yönlü dalgalandı. S-400 meselesiyle ilgili gelen haberlerle dolar/TL 5.84'ü test ederken, günü 5.79 ile kapattı.

Mayıs ayında ortaya koyulan ve "ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi" başlıklı karar önceki gün ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.

Bu kararla, Türkiye'ye S-400 alımını iptal etmeyip Temmuz ayında gelebilecek S-400 teslimatını kabul etmesi durumunda yaptırım uygulanması çağrısında bulunuluyor.

ABD Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi satın alma planları nedeniyle F-35 programına katılımını kademeli olarak sonlandırmaya çalışırken, Pentagon Türkiye'nin F-35 pilotlarının artık Arizona'daki ABD hava üssünde uçmadığını açıkladı. Kremlin ise Rusya'nın S-400 füze savunma sistemlerini Türkiye'ye Temmuz ayında teslim etmeyi planladığını duyurdu.

PENTAGON'DAN S-400 VE F-35 AÇIKLAMASI

ABD Savunma Bakanı Vekili Partick Shanahan ise son açıklamasında yarın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la Türkiye ile ABD arasındaki S-400 krizi konusunda bir görüşme yapacağını açıkladı. Shanahan, “F-35 eğitimleri konusunda bazı faaliyetleri durdurduk. Bakım faaliyetlerinden herhangi birini henüz askıya almadık” dedi

Piyasaya büyük oranda ABD-Rusya-Türkiye ilişkilerinin yön verdiği belirtilirken uzmanlar kurda 5.75'in altı için de ABD konusunda Türkiye lehine bir adım olması gerektiğini belirtiyor. PPK toplantısında ise ağırlıklı olarak sıkılaştırma adımları izlenecek.

Analistler Fitch açıklamalarının da tedirginlik yarattığını, diğer taraftan yarınki PPK toplantısı öncesi bir miktar pozisyon azaltma hareketinin de gözlenmiş olabileceğini belirtiyor.

REKLAM

Dolar kuru bu gelişmeler ışığında 12 Haziran'da 5.82 seviyesinden güne başladı.

Taksi plakalarına 400 bin TL'lik doping
EKONOMİ
Taksi plakalarına 400 bin TL'lik doping

Dev birleşmeye onay çıkmadı
EŞLEŞMEMİŞ
Dev birleşmeye onay çıkmadı
Cenazenizi göndeririz

Cenazenizi göndeririz

Önce İmamoğlu 'ukala' dedi, ardından tehditler başladı.
S-400ler Doğu Akdenize çevrilebilir

S-400'ler Doğu Akdeniz'e çevrilebilir

NATO ve ABD'nin 'şımarttığı' Rumlara S-400'lü yanıt masada.
Tunceliden acı haber

Tunceli'den
acı haber

​Çıkan çatışmada yaralanan 2 asker şehit oldu.
15 günde<br>400 bin TL arttı

15 günde
400 bin TL arttı

​Peş peşe gelen haberler ile yükselişe geçti.
Cezalar iptal oldu

Cezalar iptal oldu

​Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi.
Kabul edemeyiz

Kabul edemeyiz

​Bakan Gül'den ABD'de iade sürecine sert tepki.
Tüm yurdu<br> etkileyecek

Tüm yurdu
etkileyecek

​Meteoroloji'den yeni rapor bakmadan çıkmayın.
İşçilerin adalet yürüyüşü başladı

İşçilerin adalet yürüyüşü başladı

CHP'li Bolu Belediyesinde işçi kıyımı yaşanmıştı.

Küçükkaya canlı <br>yayında yalanladı

Küçükkaya canlı
yayında yalanladı

Yıldırım'ın soruları önceden istediğini iddia etti.
ABD ve BAE PKK’ya yeni parti kurdurdu

ABD ve BAE PKK’ya yeni parti kurdurdu

PKK, Arap aşiretlerine şirin görünmeye çalışıyor.
ABD<br> tahvilinden kaçış

ABD
tahvilinden kaçış

Türkiye, tamamına yakın kısmını elinden çıkardı.
Mürettebata dokunulamaz

Mürettebata dokunulamaz

Rumların 'tutuklama' tehdidinin içi boş çıktı.
Maskeyi düşürdü CHP’ye hedef oldu

Maskeyi düşürdü CHP’ye hedef oldu

Ordu Valisi Seddar Yavuz hedef haline geldi.
BAE Trump yönetimine sızmış

BAE Trump yönetimine sızmış

Zayed'in adamları Washington'da casusluk yapmış.
Akdeniz'e acil askeri <br>üsler kurulmalı

Akdeniz'e acil askeri
üsler kurulmalı

Rumlar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırıyor.
Makarna sorusuna cevap yok

Makarna sorusuna cevap yok

Yeni Şafak gündeme getirmişti, CHP'li başkan cevap veremedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.