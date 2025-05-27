Faiz politikası enflasyonu tetikliyor

Rekabet gücünü ve öz sermayesini kaybeden hazır giyim sanayisi için acil bir destek paketi hazırlanması gerektiğini vurgulayan Narbay, şu taleplerde bulundu: "Net ihracata yüzde 10 oranında kur dönüşüm desteği sağlanmalıdır. Reeskont faizi, politika faizinin yarısı kadar olmalı ve faiz dönem sonunda tahsil edilmelidir. Çalışan başına 2.500 TL desteğin, ölçek gözetmeksizin tüm sektör firmalarına verilmesi gerekmektedir. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği olarak, sektörümüzün geleceğini korumak ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunmaya devam edebilmek adına bu süreçte kamu, finans ve ilgili tüm paydaşlarla yapıcı iş birlikleri geliştirmeye ve üzerimize düşen sorumlulukları üstlenmeye hazırız."