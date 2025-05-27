Faiz politikası enflasyonu tetikliyor

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay, uygulanan faiz politikasının enflasyonist etki oluşturduğunu ve mevcut koşulların sürmesi halinde yıl sonuna kadar çok sayıda firmanın öz kaynaklarını tüketeceğini belirtti. Narbay, "Yitirilen rekabet gücünün sonucunda da müşteri ve istihdam kayıpları ile birlikte kaçınılmaz bir son olarak konkordato ve iflaslar ile karşı karşıya kalınacak" dedi.
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Toygar Narbay, 2023 ve 2024’ün ardından bu yılın ilk dört ayını da zararla kapatan hazır giyim sektörünün içinde bulunduğu kritik duruma dikkat çekerek, acil çözüm önerilerini paylaştı. Uygulanan faiz politikasının enflasyonist etki oluşturduğunu ve mevcut koşulların sürmesi halinde yıl sonuna kadar çok sayıda firmanın öz kaynaklarını tüketeceğini söyleyen Narbay, "Yitirilen rekabet gücünün sonucunda da müşteri ve istihdam kayıpları ile birlikte kaçınılmaz bir son olarak konkordato ve iflaslar ile karşı karşıya kalınacak" dedi.
KRİZDEN TEK BAŞINA ÇIKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL
Hazır giyim ve tekstil sektörünün ekonomiye 1 milyon kişilik istihdam ve 50 milyar dolarlık üretimle katkı sağladığını ifade eden Narbay, "Son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve uygulanan politikalar, sektörümüzü sürdürülemez bir noktaya getirmiştir. Sebebi olmadığımız bu krizden, tek başımıza çıkmamız mümkün görünmemektedir. Bu nedenle devlet desteği artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir" diye konuştu.
ÜRETİCİ MALİYETİ FİYATLARA YANSITIYOR
Türkiye'de hâlâ döviz bazında yüksek faiz verilmeye devam edildiğini dile getiren Narbay, şunları kaydetti: "Mevcut ekonomi politikası, kur artışını baskılayarak enflasyonu kontrol altına almaya yöneliktir. Ancak geçtiğimiz yıl kur sepetindeki yüzde 16’lık artışa rağmen enflasyonun yüzde 44 olarak gerçekleşmesi, bu politikanın etkinliğine dair soru işaretleri oluşturmaktadır. Üstelik yüksek faiz oranları, vadeli ve taksitli satışlara yansıyarak ürün fiyatlarını yukarı çekmektedir. Örneğin, altı ay vadeli satılan bir üründe yüzde 60’lara ulaşan ticari faiz maliyeti nedeniyle üretici fiyata yüzde 30’un üzerinde ek faiz yükü koymak zorunda kalmaktadır. Bu da faizden kaynaklı fiyat artışlarının, enflasyona doğrudan geçişini tetiklemektedir."
ACİL DESTEK PAKETİ TALEBİ
- Rekabet gücünü ve öz sermayesini kaybeden hazır giyim sanayisi için acil bir destek paketi hazırlanması gerektiğini vurgulayan Narbay, şu taleplerde bulundu: "Net ihracata yüzde 10 oranında kur dönüşüm desteği sağlanmalıdır. Reeskont faizi, politika faizinin yarısı kadar olmalı ve faiz dönem sonunda tahsil edilmelidir. Çalışan başına 2.500 TL desteğin, ölçek gözetmeksizin tüm sektör firmalarına verilmesi gerekmektedir. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği olarak, sektörümüzün geleceğini korumak ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunmaya devam edebilmek adına bu süreçte kamu, finans ve ilgili tüm paydaşlarla yapıcı iş birlikleri geliştirmeye ve üzerimize düşen sorumlulukları üstlenmeye hazırız."