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Faizsiz finansman desteğine devam

Faizsiz finansman desteğine devam

04:0010/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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GSR2 regülasyonunun zorunlu kıldığı güvenlik sistemleri ise tüm T10X modellerinde standart olarak sunulmaya devam ediyor.
GSR2 regülasyonunun zorunlu kıldığı güvenlik sistemleri ise tüm T10X modellerinde standart olarak sunulmaya devam ediyor.

Togg, T10X modeli için sunduğu sıfır faizli finansman kampanyasını nisan ayında da sürdürüyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bireysel kullanıcılar T10X V2 modeli için 500 bin TL krediye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizle ya da 1 milyon TL krediye 48 ay vadeli seçeneklerle sahip olabilecek. Kurumsal kullanıcılar ise 1,5 milyon TL krediye 48 ay vade ile ulaşabilecek. Togg, 16 aydır yüzde 10 ÖTV diliminde sabit kalan fiyatlarla T10X satışlarını sürdürürken, opsiyon donanım fiyatlarında güncelleme yaptı. Yeni düzenlemeye göre, 22 kilovat AC şarj kapasitesi 30 bin lira, panoramik cam tavan 50 bin lira ve Meridian Premium Ses Sistemi de 50 bin lira olarak belirlendi.


FİYATLAR 16 AYDIR SABİT

Bir yıldan uzun süredir sabit fiyat ile satış yapan şirket, T10X V1 standart menzil 1 milyon 440 bin TL, V1 uzun menzil 1 milyon 680 bin TL ve V2 uzun menzil ise 1 milyon 830 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Nisan ayıyla birlikte test süreci devam eden T10F modeliyle ortaklaştırılan ADAS sistemleri kapsamında, yeni siparişlerde adaptif akıllı hız sabitleyici (ACC) standart hale getirildi. Ancak bazı sürüş destek sistemleri 2025 yılında yapılacak yazılım güncellemesiyle aktif hale getirilecek.


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