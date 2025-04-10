Faizsiz finansman desteğine devam

Togg, T10X modeli için sunduğu sıfır faizli finansman kampanyasını nisan ayında da sürdürüyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bireysel kullanıcılar T10X V2 modeli için 500 bin TL krediye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizle ya da 1 milyon TL krediye 48 ay vadeli seçeneklerle sahip olabilecek. Kurumsal kullanıcılar ise 1,5 milyon TL krediye 48 ay vade ile ulaşabilecek. Togg, 16 aydır yüzde 10 ÖTV diliminde sabit kalan fiyatlarla T10X satışlarını sürdürürken, opsiyon donanım fiyatlarında güncelleme yaptı. Yeni düzenlemeye göre, 22 kilovat AC şarj kapasitesi 30 bin lira, panoramik cam tavan 50 bin lira ve Meridian Premium Ses Sistemi de 50 bin lira olarak belirlendi.