Fatura vermeyene 100 bin TL ceza

Mevcut duruma, 3 bin 400 lira olan bu suç, yeni düzenlemeyle bir kez işlenirse 10, iki kez işlenirse 20, üç kez 30, 4 kez işlenirse 40, 5 kez işlenirse 50 bin lira olacak. 6 ve üstü durumlardaysa 100 bin lira ceza uygulanacak. Alışverişlerinde fiş almayan tüketicilere kesilecek ceza miktarının alt limiti 5 bin, üst limiti 50 bin lira olarak belirlendi. İşletmelerin belgelerde yasada belirlenen kurala uymaması halinde kesilecek ceza 40 bin liradan 100 bin liraya çıkarılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan işletme sahiplerine kesilecek ceza 6 bin 600 liradan 15 bin liraya çıkarılacak.