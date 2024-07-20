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Ekonomi

Fatura vermeyene 100 bin TL ceza

Meclis gündemindeki vergi düzenlemesiyle, fatura, gider pusulası, e-fatura gibi gider beyanı göstermeyen işletmelere, 10 bin ila 100 bin lira arasında ceza yolda.

Uğur Duyan
04:00 - 20/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:36 - 20/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Düzenlemeyle, fatura, gider pusulası, serbest meslek makbuzu, elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken faturalar, işletme tarafından kesilmezse uygulanan cezanın miktarı her seferinde katlanarak aratacak.


FİŞ ALMAYANA 50 BİN LİRA

Mevcut duruma, 3 bin 400 lira olan bu suç, yeni düzenlemeyle bir kez işlenirse 10, iki kez işlenirse 20, üç kez 30, 4 kez işlenirse 40, 5 kez işlenirse 50 bin lira olacak. 6 ve üstü durumlardaysa 100 bin lira ceza uygulanacak. Alışverişlerinde fiş almayan tüketicilere kesilecek ceza miktarının alt limiti 5 bin, üst limiti 50 bin lira olarak belirlendi. İşletmelerin belgelerde yasada belirlenen kurala uymaması halinde kesilecek ceza 40 bin liradan 100 bin liraya çıkarılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan işletme sahiplerine kesilecek ceza 6 bin 600 liradan 15 bin liraya çıkarılacak.


#Ekonomi
#gelir
#fatura
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