Fed Başkanı Powell artan ekonomik risklere karşı uyardı: Daha yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon riskleri artmış görünüyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, büyük tarife artışlarının sürdürülmesi halinde enflasyon ve işsizliğin artabileceği, ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği uyarısında bulundu. Powell yaptığı açıklamada "Şu an için, politika duruşumuzda herhangi bir ayarlama yapmayı düşünmeden önce daha fazla netlik beklemek için iyi bir konumdayız" ifadelerini kullandı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmasının ardından basın toplantısı düzenledi.
Powell, enflasyonun büyük ölçüde düştüğünü ancak uzun vadeli yüzde 2 hedefinin bir miktar üzerinde seyrettiğini kaydetti.
"Ekonomide ilk çeyrekteki küçülme net ihracattaki dalgalanmaları yansıtıyor"
Geçen yılki yüzde 2,5'lik büyümenin ardından Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) ilk çeyrekte bir miktar gerilediğine işaret eden Powell, bunun işletmelerin olası tarifeler öncesinde ithalat yapmalarından kaynaklanan net ihracattaki dalgalanmaları yansıttığını aktardı. Powell, bu olağandışı dalgalanmanın geçen çeyrekte GSYH ölçümünü zorlaştırdığını belirtti.
Hanehalkı ve işletmelerle yapılan anketlerde, ekonomik görünümle ilgili duyarlılıkta keskin bir düşüşün ve artan belirsizliğin bildirildiğini belirten Powell, bunun büyük ölçüde ticaret politikasına ilişkin endişeleri yansıttığını anlattı.
Powell, bu gelişmelerin gelecekteki harcama ve yatırımları nasıl etkileyeceğinin henüz belli olmadığını ifade etti.
"Kısa vadeli enflasyon beklentileri yükseldi"
Kısa vadeli enflasyon beklentilerinin, hem piyasa hem de anket temelli ölçümlerde yükseldiğine işaret eden Powell, tarifelerin bu artışa neden olan faktör olarak gösterildiğini aktardı.
Powell, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin çoğunun ise yüzde 2'lik enflasyon hedefiyle uyumlu olmaya devam ettiğini belirtti.
"Daha fazla netlik beklemek için iyi bir konumdayız"
Tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin kısa vadeli olabileceğini belirten Powell, bunun fiyatlardaki bir defalık bir değişikliği yansıtabileceğini aktardı. Powell, aynı zamanda enflasyonist etkilerin daha kalıcı olma ihtimalinin de bulunduğuna dikkati çekti.
Powell, görevlerinin uzun vadeli enflasyon beklentilerini sağlam şekilde sabit tutmak ve fiyat seviyesindeki bir kerelik artışın süregelen bir enflasyon sorununa dönüşmesini engellemek olduğunu kaydetti.
"Beklemenin maliyetinin düşük olduğunu düşünüyoruz"
Çok fazla belirsizlik olduğunu yineleyen Powell, yapılacak en uygun şeyin beklemek olduğunu düşündüklerini kaydetti.
Resesyon olasılığına dair tahmin yapmadıklarını dile getiren Powell, her halükarda önleyici olarak faiz indirimi yapabilecekleri bir durum olmadığını söyledi.
Daha yüksek fiyatların gelebileceğine dair endişelere işaret eden Powell, gümrük vergilerinden kaynaklanacak bir şoktan endişe duyulduğunu ancak bu şokun henüz yaşanmadığını anlattı.
Powell, faiz indirimi tahminlerine dair öngörüde bulunmayacağını vurgulayarak, gidişata bağlı olarak politika faizini düşürebileceklerini veya sabit bırakabileceklerini dile getirdi.
"Zorluklar işimizi yapmamızı etkilemez"
Powell, görev süresi dolduktan sonra Fed Yönetim Kurulu'nda kalmayı düşünüp düşünmediğine ilişkin soruya cevaben ise şu anda odak noktasının sadece "hizmet ettiği insanlar için en iyi kararları almak" olduğunu ifade etti.