Ekonomi Fedin bu yılki üçüncü faiz artışı geliyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Fed'in bu yılki üçüncü faiz artışı geliyor

ABD Merkez Bankası'nın eylül toplantısından, bu yılın üçüncü faiz artışının yanı sıra "şahin" sinyaller çıkması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
FED
FED

Amerikalı ekonomistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin beklentilerini paylaştı.

Moody’s Analytics Direktörü Ryan Sweet, bankanın, politika faiz oranını 25 baz puan daha artırarak yüzde 2-2,25 aralığına yükselteceğini belirterek, "Piyasalar tarafından neredeyse tamamen fiyatlanan faiz artışı kimseyi şaşırtmayacak" dedi.

Bu nedenle toplantı sonrasında tüm dikkatlerin güncellenecek ekonomik projeksiyonlarda olacağını vurgulayan Sweet, Fed’in "şahin" sinyaller vermesinin olası olduğunu kaydetti.

Sweet, "Haziran ayındaki ekonomik projeksiyonlara göre, Fed yetkililerinin medyan büyüme tahminleri 2018 için yüzde 2,8, 2019 için yüzde 2,4 ve 2020 için yüzde 2 seviyesindeydi. Yeni büyüme tahminleri, bu yıl ve gelecek yıl için daha önceki projeksiyonlardan 0,1 ya da 0,2 puan daha yüksek olabilir" değerlendirmesini yaptı.

"Çin'e gümrük vergileri enflasyonu yükseltebilir"

Ryan Sweet, ABD yönetiminin Çin’e yönelik 200 milyar dolarlık son gümrük tarifelerinin, Fed yetkililerinin ekonomik tahminlerini nasıl etkileyeceğinin piyasalarda büyük merakla beklendiğine işaret ederek, iki ülke arasındaki ticaret savaşının ABD'nin büyümesine önemli bir etkisinin beklenmediğini kaydetti.

Sweet, enflasyon için aynı şeyi söyleyemeyeceğini ifade ederek, "Yıllık çekirdek enflasyon, Çin’den ithal edilen tüketim ürünlerindeki fiyat artışları nedeniyle 0,1 puan yükselebilir. Bu çok büyük bir etki olmasa da dikkate değer... Çünkü enflasyonun halihazırda yüzde 2 hedefine yakın olması Fed’in aşırı ısınma endişelerini tetikleyebilir." diye konuştu.

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"Dört faiz artışına yönelik fikir birliği güçlenecek"

Moody’s Analytics Direktörü Sweet, merakla beklenen noktasal grafiğin, bu yıl toplamda dört kez faiz artırılmasına yönelik fikir birliğinin güçlendiğini göstereceğini düşündüğünü kaydederek, 2019'da üç ve 2020'de bir kez faiz artırılacağına işaret eden projeksiyonların ise büyük ihtimal korunacağı beklentisini dile getirdi.

Sweet, noktasal grafikte ilk kez 2021 yılına yönelik beklentilere yer verileceğini belirterek, "2021 yılına yönelik medyan projeksiyonun, yüzde 3,38 ile 2020 seviyesinde bırakılmasını bekliyoruz. Çünkü Fed yetkililerinin, ekonominin gelecek yıl nasıl olacağı bile belirsizken, 2021 yılında faizlere ne yapacaklarını tahmin etmesi çok zor" dedi.

Karar metninde "kilit" bir değişiklik beklediğini ifade eden Sweet, "Fed’in para politikası duruşu destekleyici olmayı sürdürüyor" cümlesinin metinden çıkarılacağı öngörüsünde bulundu.

"Bu yılki büyüme beklentisi muhtemelen yüzde 3'e yükseltilecek"

High Frequency Economics Başekonomisti John O’Sullivan da Fed'in yapacağı faiz artışının halihazırda fiyatlandığı için piyasaların faiz kararından ziyade ekonomik projeksiyonlara odaklanacağını söyledi.

Bununla birlikte, ekonomik projeksiyonlarda fazla değişiklik beklemediğini ifade eden O’Sullivan, "Projeksiyonlardaki en önemli değişiklik muhtemelen büyüme rakamlarında yapılacak. Bu yılki büyüme beklentisi, muhtemelen yüzde 2,8’den yüzde 3'e yükseltilecek. İşsizlik ve enflasyon tahminlerinde ise ciddi değişiklikler beklemiyoruz" dedi.

  • O’Sullivan, faiz beklentilerini yansıtan noktasal grafiğin, gelecek 15 aylık dönemde dört kez faiz artırılacağı sinyalini vermeye devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Her yıl sekiz kez bir araya gelen FOMC'nin bu yılki altıncı toplantısından çıkacak faiz kararı ve ekonomik projeksiyonlar, TSİ 21.00'de açıklanacak.

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Fed Başkanı Jerome Powell, TSİ 21.30'da başlayacak basın brifinginde, faiz kararı ve ekonomik projeksiyonları değerlendirdikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

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