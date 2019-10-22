Ekonomi FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığına Murat Özyeğin getirildi
İŞ DÜNYASI

FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Murat Özyeğin getirildi

FİBA Holding ile FİNA Holding'in yönetim kurulu başkanlıklarına Murat Özyeğin getirildi. Özyeğin grubun başkanlığına gelmekten büyük gurur duyduğunun altını çizerek, "Lise yaz tatillerimde bankada vezne çalışanlarıyla para sayarak, zırhlı araçta para taşıyarak başladığım ve üniversiteden hemen sonra yurt dışında yatırım bankacılığıyla devam ettiğim iş hayatımın bugünkü noktaya evrilmesi benim için büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Murat Özyeğin - Ayşecan Özyeğin Oktay - Hüsnü Özyeğin
Murat Özyeğin - Ayşecan Özyeğin Oktay - Hüsnü Özyeğin

FİBA Holding ile FİNA Holding'in yönetim kurulu başkanı Murat Özyeğin oldu.

FİBA Holding'den yapılan açıklamaya göre, FİBA Holding ile FİNA Holding'in genel kurul toplantıları gerçekleştirildi. Her iki holdingin yönetim kurulu başkanlığı görevine getirilen Murat Özyeğin, FİBA Grubu'nun kurucusu, babası Hüsnü Özyeğin'den görevi devraldı.

Ayşecan Özyeğin Oktay ise FİBA Holding ve FİNA Holding'in yönetim kurulu başkan yardımcısı oldu. Hüsnü Özyeğin, grubun onursal başkanı unvanını alırken, Fibabanka'daki ve Credit Europe Moskova'daki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürecek.

Genel kurul toplantısında konuşan Hüsnü Özyeğin, iş hayatında 50 yılı geride bıraktığını, bu süreçte 32 yıl önce Finansbank'ı kurarak FİBA Grubu'nun temellerini attığını belirtti.

Türkiye'ye güçlü bir finansal altyapı, önemli tesisler ve nitelikli eğitim kurumları armağan ettikleri 32 yıl geçirdiklerini kaydeden Özyeğin, "FİBA Grubu olarak bizi çok gururlandıran pek çok başarıya imza attık. En önemlisi de bu başarılar, sadece iş sonuçları değildi. Grubumuza dünya çapında itibar kazandıran, iş dünyası tarihimize geçen ve ülkemize çok büyük yatırım çeken işlerdi." ifadelerini kullandı.

Özyeğin, yıllardır fiilen devam eden bir liderliğin bugün adını koyduklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Murat Özyeğin, işlerin içine doğdu, işlerle büyüdü. 2003'ten beri de grubumuzda çalışıyor. Finansbank'ın satışı sonrası grubumuzun stratejik ve mali dönüşümünde güçlü bir sorumluluk üstlendi. Kendisi, başta liman işletmeciliği, yenilenebilir enerji, varlık yönetimi ve madencilik sektörlerinde gruba büyük fayda sağlayan doğru yatırım kararlarına imza attı, iyi bir lider oldu. Bu kararı alırken, grubumuzun sürdürülebilirliğinin gelecek nesilleri de kapsaması için uzmanlarla birlikte son bir yıl içinde yoğun olarak çalıştık. Bu çerçevede bugün çok büyük gurur ve mutlulukla holdinglerdeki yönetim kurulu başkanlığı görevlerimi Murat Özyeğin'e devrediyorum. Kızım Ayşecan Özyeğin Oktay'ın da yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak bu sorumluluğu paylaşması, gururumu ve güvenimi daha da artırıyor"

"İş hayatına 16 yaşında veznede başladım"

FİBA Grubu'nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin de 12 ülkede faaliyet gösteren bir grubun başkanlığına gelmekten büyük gurur duyduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Lise yaz tatillerimde bankada vezne çalışanlarıyla para sayarak, zırhlı araçta para taşıyarak başladığım ve üniversiteden hemen sonra yurt dışında yatırım bankacılığıyla devam ettiğim iş hayatımın bugünkü noktaya evrilmesi benim için büyük bir onur. Stratejik bakış açısını, başarmak için çok çalışmayı, sürdürülebilirliği gözetmeyi ve üretmekten mutlu olmayı babamdan öğrendim. Grupta çalıştığım 16 yılda pek çok başarıya imza attık. Bundan sonra da kardeşim Ayşecan Özyeğin Oktay ve tüm yöneticilerimizle birlikte grubumuz ve ülkemiz için daha iyisini yapmak üzere var gücümüzle çalışacağız."

Murat Özyeğin kimdir?

  • Murat Özyeğin, lisans eğitimini Carnegie Mellon Üniversitesi’nde Endüstri Yönetimi ve Ekonomi alanlarından çift ana dal diploması alarak 1998'de tamamladı. Aynı yıl Bear Stearns Co. Yatırım Bankası'nın New York ofisinde şirket birleşme ve satın alma grubunda finansal analist olarak iş hayatına başlayan Özyeğin, 2000 yılında şirketin Londra ofisine kıdemli analist unvanıyla transfer oldu.
  • Özyeğin, Harvard Üniversitesi'nde 2003'te MBA eğitimini tamamlayıp Türkiye’ye dönerek aile şirketlerinin yönetiminde aktif rol üstlendi. Finansbank ve Fiba Holding’te Stratejik Planlama ve İş Geliştirme bölümlerini kurdu. FİBA Holding ve FİNA Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenmeden önce yönetim kurullarında üye olarak görev alan Özyeğin, grubun finans alanında en büyük iştiraki olan Credit Europe Bank’ın yönetim kurulu başkan yardımcılığını, finans dışı tüm iştirak şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını yaptı.
  • Murat Özyeğin, grup şirketlerindeki sorumluluklarının yanı sıra TÜSİAD Başkan Yardımcılığı, DEİK/Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanlığı, Global İlişkiler Forumu, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Harvard Üniversitesi Global Danışma Kurulu Üyeliği, Endeavor Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Doğal Hayatı Koruma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği, Enerji Verimliliği Derneği Başkan Vekilliği ve Singapur Fahri Konsolosluğu görevlerini sürdürüyor.

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