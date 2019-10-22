Ekonomi Kiğılı, Azerbaycanda 3 yeni mağaza açıyor
İŞ DÜNYASI

Kiğılı, Azerbaycan’da 3 yeni mağaza açıyor

Kiğılı, yurt dışındaki mağazalar zincirine 3 yeni mağaza daha ekliyor. 5 yıl içerisinde yurt dışında 100 mağaza açma hedefi bulunan marka, Sırbistan ve Romanya sonrası Azerbaycan’da Ekim ayının sonuna kadar 3 mağaza birden açacak. Son yatırımlarıyla 20 ülke 98 satış noktasına ulaşan Kiğılı hızla süren yurt dışı operasyonlarında, büyümeye Balkan ve Orta Doğu’da devam edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem
Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem

Kiğılı’nın yurt dışı yatırımları hız kesmeden devam ediyor. 5 yıl içerisinde yurt dışında 100 yeni mağaza hedefiyle çıktığı yolda istikrarlı büyümesini sürdüren marka, Sırbistan ve Romanya mağazalarından sonra Ekim ayı sonuna kadar Azerbaycan’da 3 yeni mağaza birden açacak.

Türkiye’de 225 mağazası bulunan ve son yatırımlarıyla yurt dışında 20 ülkede 98 satış noktasına ulaşan Kiğılı, yurt dışında farklı noktalarda daha da büyümeyi hedefleyerek yatırımlarına hız kazandırdı.

Son olarak rotasına Azerbaycan’ı ekleyen marka, başkentin en popüler iki alışveriş merkezi olan Park Bulvar ve Metropark’ta, yine şehrin en işlek caddelerinden Elmler Caddesi’nde faaliyete geçireceği 3 yeni mağazada zengin ürün yelpazesi ile hizmet vermeye hazırlanıyor. Kiğılı, en özel koleksiyonlarını burada müşterilerinin beğenisine sunacak.

YURT DIŞI SEFERİ DEVAM EDECEK

Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, yeni yatırımlarla ilgili olarak, “Azerbaycan, hem iç pazarda tüketici talebinin yüksek olduğu hem de Türk yatırımcılar için büyük potansiyelleri barındıran bir ülke. Biz de Kiğılı olarak, yatırımcı ruhumuz gereği bu potansiyelleri değerlendirip, şehrin en canlı ve işlek bölgelerinde mağaza açılışlarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki 5 yıl için kendimize büyük hedefler koyduk. Yeni yatırımlar, karlılık ve istihdam anlamında adımlar atıyoruz. Hedefimiz hem yeni pazarlara açılmak hem hizmet verdiğimiz mevcut pazarlarda varlığımızı genişletmek. İstanbul’u merkez aldığımızda, uçak ile 2.5 saatte ulaşılabilecek tüm ülkelerde pazar lideri veya ilk 3’te olmak istiyoruz.

  • Şu an hedefimizde Balkanlar ve Orta Doğu’da satış noktalarımızı artırmak var. 2020’de Almanya, Kanada, İtalya ve Rusya gibi önemli ülkeler hedef pazarlarımız arasında olacak.

Kısa vadede Romanya, Mısır, Kazakistan Arnavutluk, Kosova, Sırbistan, Bosna-Hersek, Katar, Gürcistan, Irak, Bulgaristan başta olmak üzere en az 10 yeni mağaza daha açmayı planlıyoruz. Cumhuriyetin 100’üncü yılına yurt dışında 100 yeni mağaza ile girme hedefimiz var. Türkiye’de oluşturduğumuz Türkiye’nin erkek giyim markası’ algısını yurt dışına da entegre ederek “Brand of Turkey” algısıyla birleştirmek istiyoruz” diye konuştu.

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