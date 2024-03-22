Fiberde zirveye bir adım

FTTH Council Europe'un "Eylül 2023" verilerine dayanarak hazırladığı 'FTTH/B Market Panorama in Europe' Raporu'na göre Türkiye, eve kadar fiber (FTTH/B) verilerinde 18 milyon hane erişimiyle Avrupa'da Fransa'nın ardından ikinci sırada yer aldı. Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket fiber ağ uzunluğunu 2023 yıl sonu itibariyle 437 bin kilometreye ulaştırdı.





AĞ UZUNLUĞU 437 BİN KİLOMETREYE ULAŞTI

Almanya Berlin'de açıklanan ve fiber internet alanındaki en önemli organizasyonlardan FTTH Council Europe tarafından hazırlanan FTTH/B Market Panorama in Europe raporu ülkelerin fiber alt yapı durumlarını karşılaştırıyor. Fiber yatırımlarını her yıl artırarak, sadece kârlı değil karlı bölgelere de ulaştırdıklarını ifade eden Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türkiye'nin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Raporu 3. çeyrek verilerine göre 549 bin kilometrelik toplam fiber ağ uzunluğunun 427 bin kilometresini Türk Telekom olarak tek başımıza tesis etmiş durumdayız. 2023 yıl sonunda fiber ağ uzunluğumuzu 437 bin kilometreye çıkardık" açıklamasında bulundu.

Ümit Önal, Türkiye'nin fiber altyapı konusunda Avrupa'nın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını belirttiği açıklamaasında, şu bilgileri verdi:

"FTTH Council Europe'un Eylül 2023 verilerine dayanarak hazırladığı rapora göre eve kadar fiber erişim sayısında 18 milyon haneyle Avrupa'da ikinci ülke konumundayız. Aynı kurulun bir önceki raporunda üçüncü sırada yer alıyorduk. Bu kısa sürede ikinci sıraya yükselmemiz fiber altyapı konusunda ne kadar kararlı ve istikrarlı bir biçimde çalıştığımızın önemli bir göstergesi. Ayrıca, hem eve kadar fiber erişim artışında hem de abone artışında Avrupa'da ilk 5 ülke arasında yer almamız bizim adımıza gurur verici. Öte yandan, Türk Telekom olarak, insanı merkeze alan yaklaşımımızla teknoloji birikimimizi doğru yatırımlarla güçlendirerek bu yolculuğa liderlik etmeyi sürdüreceğiz."





5G VE YENİ NESİL TEKNOLOJİLER İÇİN

Türk Telekom CEO'su Önal, yenilikçi çözümlerdeki öncü rolleriyle, bölgenin teknoloji sağlayıcısı olmak ve Türkiye'yi yeni nesil teknolojilerde dünyaya yön veren bir konuma taşımak hedefiyle çalışmalara devam ettiklerini anlattı. Önal, "Yeni nesil teknolojilerin ve 5G'nin olmazsa olmazı fiber altyapı için de gece gündüz çalışarak 81 ilimizin her noktasına fiber taşıyoruz. Türkiye'de 5G ve yeni nesil teknolojilerin verimli çalışmasına olanak sağlayacak fiber altyapı sürecini başarılı bir strateji ile emin adımlarla yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.



