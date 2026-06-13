FIFA’nın altın külçeleri Türkiye’de üretilecek

Türkiye'de üretilecek özel koleksiyon dünya pazarlarına da ihraç edilecek. FIFA World Cup 2026™ lisans haklarını elinde bulunduran MDM ile iş birliği yapan Nadir Metal, Türk bayrağı, Kız Kulesi, Ayasofya ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi simgeleri taşıyan özel tasarımları koleksiyona taşıdı.

Nadir Metal Strateji, Pazarlama ve Büyümeden Sorumlu Grup Başkanı Selman Bayoğlu, "FIFA ve MDM iş birliğimiz ile FIFA World Cup 2026™ için dünya genelinde yetkilendirilen az sayıdaki rafineriden biri olduk. Bu tarihi başarıyı Türk tasarımcılarımızın hazırladığı özel koleksiyonla taçlandırıyoruz. Nadir Metal Rafineri, bu çok özel seriyi sadece Türkiye'deki futbolseverlere sunmakla kalmayıp, pek çok ülkeye de ihraç ederek küresel arenadaki gücünü tescilliyor" ifadelerini kullandı.