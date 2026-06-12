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AB'den çiftçilere 540 milyon avroluk gübre desteği

AB'den çiftçilere 540 milyon avroluk gübre desteği

13:5112/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
AA
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Jeopolitik krizler ve tedarik zincirindeki kırılmalar nedeniyle hızla artan gübre maliyetlerine karşı harekete geçen Avrupa Birliği (AB), gıda güvenliğini teminat altına almak amacıyla çiftçilere yönelik 540 milyon avroluk dev bir mali destek paketi hazırladı.
Jeopolitik krizler ve tedarik zincirindeki kırılmalar nedeniyle hızla artan gübre maliyetlerine karşı harekete geçen Avrupa Birliği (AB), gıda güvenliğini teminat altına almak amacıyla çiftçilere yönelik 540 milyon avroluk dev bir mali destek paketi hazırladı.

Avrupa Birliği (AB), artan gübre fiyatları nedeniyle çiftçilere destek sağlamak amacıyla 540 milyon avroluk mali destek paketi hazırladı.

AB Komisyonu, jeopolitik gerilimler ve tedarik zincirlerindeki aksaklıklar nedeniyle yükselen gübre maliyetlerinin çiftçiler üzerindeki baskısını hafifletmek ve gıda güvenliğini korumak amacıyla aldığı yeni tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, AB Komisyonu'nun çiftçilerin hasatlarını garanti altına almak için gübre satın alımlarına yönelik 540 milyon avroluk kaynak sağlayacağı, buna ilave olarak AB üyesi ülkelerin ulusal fonlarından yüzde 200'e kadar ek katkı sunabileceği ve toplam desteğin 1,5 milyar avroya kadar çıkabileceği belirtildi.

AB Komisyonu'nun, Ortak Tarım Politikası'nda (CAP) hedefli değişiklikler yapılmasını önererek üye ülke çiftçilerine daha hızlı ve esnek destek verme imkanı sunmayı amaçladığı ifade edilen açıklamada, kırsal kalkınma fonları kapsamında kriz desteği için yeni bir likidite mekanizmasının oluşturulması, doğrudan tarım desteklerinin çiftçilere daha erken ödenebilmesi ve üye ülkelerin 2027 yılı doğrudan ödeme bütçelerinde düzenleme yapabilmesinin öneriler arasında yer aldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, üye ülkelerin, çiftçilere yapılacak doğrudan ödemelerin avanslarını normal tarih olan 16 Ekim'den önce ve daha yüksek oranlarda verebileceği ifade edildi.

Söz konusu düzenlemelerin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ile AB Konseyi'nin onayı gerekiyor.

Orta Doğu'daki çatışmalar, Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlikler, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve Rusya ile Belarus'tan gübre ithalatına getirilen kısıtlamalar, Avrupa'da gübre maliyetlerini önemli ölçüde artırdı.

AB, gübrede dışa bağımlı durumda. Birlik, azotlu gübre ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu, fosfat bazlı gübre ihtiyacının ise yaklaşık yüzde 70'ini ithalat yoluyla karşılıyor. Bu durum, kriz dönemlerinde Avrupa'yı dış kaynaklı şoklara karşı daha kırılgan hale getiriyor.

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