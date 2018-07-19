Ekonomi Türk malı silah Filipinlerde büyük ses getirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Filipin polisi Türk malı silah kullanacak

Türk malı silah Filipinler'de büyük ses getirdi

Türk Özel Kuvvetleri’nde görev alan askerlerin tavsiyeleri doğrultusunda geliştirilen yerli üretim Canik tp9 sf elite s modelinin performansı Filipinler’de büyük ses getirdi. Türk malı silah ABD’deki başarısının ardından Filipinler’e 4,6 milyon dolarlık bedelle ihraç edildi.

Haber Merkezi IHA
Filipin polisi Türk malı silah kullanacak
Filipin polisi Türk malı silah kullanacak

Türk yapımı özel operasyon silahı, ABD’de yılın tabancası seçilmesinin ardından, Filipinler’e ihraç ediliyor. İhracat kapsamında Filipin polis kuvvetleri artık Türk malı Canik tp9 sf elite s model silahı kullanacak. 10 bin adetlik sipariş yetkililere teslim edildi.

FİLİPİNLER'DE BÜYÜK SES GETİRDİ

Yerli üretim Canik, Filipin polis kuvvetlerinin 20 bin atışlık testini de başarı ile geçti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan üretici firma Samsun Yurt Savunma Sanayi Canik Silah Fabrikası’nın Genel Müdürü Cahit Utku Aral, “Filipinler polis teşkilatı için ilk etapta almış olduğumuz ihalenin toplam adedi 10 bin adet ki, bu adet Temmuz 2018 itibariyle teslim edilmiş durumda. Silahımızın performansı Filipinler’de büyük ses getirdi” dedi.

TÜRK ASKERİNİN TAVSİYESİ İLE GELİŞTİ

Silahın Türk Özel Kuvvetleri’nde görev alan askerlerin tavsiyeleri dikkate alınarak tasarlandığını aktaran Genel Müdür Aral, “Türk Özel Kuvvetlerinin tavsiyeleri ışığında silahlarımızı tasarlayıp, geliştiriyoruz ve başarımız buradan geliyor. Bugün dünyada sekizinci sıradayız. Biz 2017 yılında ABD’de tabanca kategorisinde yılın silahı seçildik. 80 kişilik bir jüri ekibinin kararı ile seçildik” diye konuştu.

250 BİN HEDEFİ

“Bizim farkımız bütün dünyada ve tüm pazarlarda rekabet eden, pazarı ve gelişimleri yakından takip eden bir firma olmamız” diyen Aral, “Yıllık satışımız şuan 220 bin civarı, gelecek sene bu rakamın 250 bin olmasını hedefliyoruz. Türkiye’deki bilinirliğimiz yurt dışında ki başarımızdan geliyor. Bugün tetik mekanizmasıyla, kullanım ömrüyle, sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada ileri gelen bir firmayız” ifadelerini kullandı.

AĞIRLIĞI 800 GRAM

Söz konusu silahın gövdesi kusursuz bir atış konforu için özel olarak yapıldı. 15 veya 18 mermi kapasiteli şarjör seçenekleri olan Canik tabancanın, aynı zamanda tetik emniyeti de mevcut. Taktik fener, holografik nişangah ve susturucu gibi aksesuarların kolayca takılabilmesi için silahın gövdesinde özel yerler bulunuyor. Tabanca elyaf katkılı polimer malzemeden yapıldığından dolayı 800 gram ağırlığında ve bu yüzden nişan alması ve taşıması kolay hale geliyor.

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