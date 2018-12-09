Finansal sektör köleleştirdi

Dünya ticari savaşlarla 3.dünya savaşının içerisinde ve borç sarmalının pençesinde. Bu sarmaldan çıkmak için her ülke imkanları dahilinde ekonomisini ayakta tutma çabasını gösteriyor. İstanbul Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul İktisatçılar Derneği de bu konuyu masaya yatırmak ve güçlü ekonomi için gerekli çözüm önerilerini tartışmak üzere bir sempozyum düzenledi. Dün İstanbul’da düzenlenen Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu'nda yeni dönem ekonomide İslami finans modelleri konuşuldu.

borç dengesi önemli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, ekonomiyi güçlendirmek için öncelikle borç dengesinin değişmesi gerektiğini söyledi. Kurtulmuş, “Finansal kuruluşlar şirketlerin ortakları haline geldi. Küresel finans sektörü tüm dünyayı köleleştirdi. Dünyadaki toplam reel ekonomik üretimin yıllık değeri 20 trilyon dolar. Dünyadaki finansal varlıkların toplam miktarı 250 trilyon dolar. Bu da köleliğin en güzel göstergesi” dedi.

Yoksun güneyli zengin kuzeyli savaşı

İçinde bulunduğumuz dünyada modernizasyonun zihinleri kuşattığını ve buna maruz bıraktığını belirten Kurtulmuş konuşmasını şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki 10 yılın konusu yoksun güneyli zengin kuzeyli savaşı olacak. Dünya çoktan 3.dünda savaşını ticaretle baslatmış durumda. Bu nedenle dünyadaki büyük resmi anlamak gerekiyor. Kapsayıcı dairesi adalet olan bir sisteme ve adil ahlaklı tüccarlara ihtiyaç var. Milli para birimleriyle ticaret yaygınlaştırılmalı. Diş macunu tüpten çıkmıştır, artık dünyada altına dayalı para, yeni bir para biriminin tartışılması vakti de gelmiştir. Cumhurbaşkanımız dünya kamuoyunda bunu dilendirmiş ve tartışma başlamıştır. Yeni bir küresel finansal mimariyi mutlaka önümüzdeki 10 yıllarda kurmak mecburiyetindeyiz. IMF'den Dünya Bankasına, kalkınma alanındaki uluslararası kuruluşlara kadar birçok kuruluşun yeniden gözden geçirilmesi, fonksiyonlarının yeniden yapılandırılması gerekiyor. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) de artık içi boşaltılmış, ruhu vefat etmiş bir örgüttür.”

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç de islam ekonomisinin sadece ürün ve söylemlere hapsedilemeyeceğini söyledi.

İslam basit ve yalın çözümler sunuyor

12 ülkeden 500'den fazla akademisyen, bürokrat ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı sempozyumda söz alan Avdagiç, “İslam gerçek hayattaki bizlerin sorunlarına yalın ve basit çözümler sunuyor. Ahlak da burada olmazsa olmaz. Ahlakın yön vermediği ekonomi, çağdaş dünyada insanlığın hizmetinde değil, sadece sömürüsünde kullanılabilir. Ahlakın ekonominin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu, doğudan ve batıdan akl-ı selim sahibi olan tüm düşünürler, dile getiriyor. Aslında biz bu tercihimizi en başta ortaya koyuyoruz. Her ekonomik sistem kendi insan anlayışını oluşturuyor. Şimdi biz de bir ekonomik sistemin parçası halindeyiz. Böylesi bir sistemde yol bulmaya çalışıyoruz. İstikametimizden ayrılmama çabası içindeyiz ama, sadece sendelemiyor, neredeyse yoldan çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

Kazanma hırsı krizi tetikledi

Sempozyumda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise Müslümanların pasif tüketici olmaktan kurtulması gerektiğini söyledi. Kasapoğlu, “İslam faiz yerine üretmeyi ve paylaşmayı emreden bir inançtır. Faiz toplum sağlığını tehdit ederken üretmek ve zekat vermek sosyal adaleti sağlar” şeklinde konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Nurettin Nebati de küresel krizin kazanma hırsından doğduğuna dikkat çekerek, bu hırsın hiçbir ahlak,hukuk, vicdan gözetmediğini söyledi.

Harekete geçilmeli

Müslüman akademisyenlerin Müslümanların ekonomik sorunlarına cevap vermede başarılı olamaması durumunda sundukları çözümlerin gerçek hayatta bir karşılık bulamayacağını kaydeden Şekib Avdagiç, Şunları kaydetti: “Bu da bizi son derece tehlikeli bir boşluğa doğru iteleyecektir. Daha da önemlisi küresel kapitalist sistemin içinde sıkışıp kalmamıza yol açacaktır.”