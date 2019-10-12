Ekonomi Finansman maliyetini düşüren imza
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Finansman maliyetini düşüren imza

TİM ile ING arasında geçtiğimiz nisanda imzalanan ihracatçıya yönelik kredi protokolünün koşulları yenilendi. Yeni düzenlemeyle, avro bazlı 1 yıl vadeli kredilerde sabit faiz %2,50’ye, rotatif kredilerde ise faiz %1,85’e indirildi. ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, “İhracatçıya avantajlı bir paket sunuyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ING Türkiye ve TIM
ING Türkiye ve TIM

ING Türkiye ve TİM işbirliği ile ihracatçılara sunulan kredi paketinin koşulları yenilendi. TİM Başkanı İsmail Gülle ve ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıyla açıklanan yeni düzenleme ile avro bazlı 1 yıl vadeli kredilerde sabit faiz yüzde 2,50’ye, rotatif kredilerde ise yüzde 1,85’e indi. Fuar katılımlarında kredi kartı ile taksitli işlem ve birçok dijital hizmetten ücretsiz faydalanma imkanlarını da sunan protokolü değerlendiren ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, “6 ayda bin ihracatçıya 500 milyon avro kaynak sağladık, şimdi daha avantajlı bir paket sunuyoruz. Kredi kullanan ihracatçı firmalarımızın çalışanlarına da ihtiyaç kredisi sağlamaya başlıyoruz” dedi. TİM Başkanı İsmail Gülle ise, “Makro koşullarımızın düzelmesiyle, daha fazla ihracatçımızın bu protokolde sağlanan avantajlardan faydalanacağına, yapılan her ihracatın değişim sürecine katkı sunacağına inanıyorum” diye konuştu.

TİCARETİ ARTIRIR

  • Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) tarafından düzenlenen Hollanda-Türkiye İş Forumu'nda da konuşan Gülle, gümrük birliğinin güncellenmesinin önemini vurguladı. Bu konuda Hollanda hükümetinin olduğu kadar iş dünyasının da desteklerini beklediklerini belirten Gülle, “Modernize edilmiş bir gümrük birliği yeni bir döneme girmemizi sağlayacaktır” dedi.

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