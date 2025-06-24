Finansmana erişim için yeni açılım şart

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, sürdürülebilir ihracat yapmanın zorlaştığını belirterek, 3 maddelik öneride bulundu. Avdagiç, "Kısa vadede finansman maliyetleri düşürülmeli. Finansmana erişimle ilgili yeni açılımlar yapılmalı. Döviz kuru ile enflasyon arasındaki korelasyon korunmalı" dedi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, genel anlamda enflasyonun aşağıya çekilmesiyle ilgili bir politika setini baştan beri desteklemeye çalıştıklarını hatırlatarak, buna karşın para politikasında sıkılaşmanın sadece iş dünyası üzerinden yapılmasının doğru olmadığını söyledi. Üreticinin ve ihracatçının önemli bir ek yük ile mücadele etmek zorunda kaldığını vurgulayan Avdagiç, "Bir taraftan finansman maliyetleri çok arttı, diğer taraftan finansmana erişim zorlaştı" dedi. Avdagiç, ihracatta sınırlı bir artış olmakla beraber, alt gruplarına bakıldığında özellikle emek yoğun sektörlerden başlayarak, bazı önemli sektörlerde daralma yaşandığının altını çizdi.
YATIRIM YAPMA KABİLİYETİMİZ GERİLİYOR
Avdagiç, şunları kaydetti: "Türkiye'deki sektörlerin üçte ikisinin ihracatı azalmış durumda. Yatırım yapma kabiliyetimiz geriliyor. Yurt içindeki rakamlarımız, maliyetlerimiz birçok rakiplerimize göre daha yüksek noktalarda. Sürdürülebilir bir ihracat yapmak zorlaşıyor. Bunun için 3 önerimiz var. Kısa vadede finansman maliyetleri aşağıya doğru çekilmeli. Finansmana erişimle ilgili yeni açılımlar yapılmalı. Döviz kuru ile enflasyon arasındaki korelasyon korunmalı. Tüm sıkıntıları aşacak güce sahibiz. Yeter ki Türkiye'nin yatırım kabiliyetini yukarı doğru çekecek, ihracatta sıkıntıları kademeli olarak ortadan kaldıracak bir politika setini devreye alalım."
500 milyarlık destek paketi yerinde bir karar
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" programının büyüklüğünün 500 milyar liraya çıkartıldığını açıklamasının çok önemli ve değerli bir karar olduğunu dile getiren Şekib Avdagiç, şöyle devam etti: "Bunun çok hızlı bir şekilde hayata geçmesini bekliyoruz. Biliyorsunuz buradaki faiz oranları belli kriterlere bağlı olarak yüzde 15 ile yüzde 30 arasında değişiyor. Burada olabildiğince yatırımcının lehine birtakım değerlendirmeler yapılması ve makul finansman paketleriyle bu kredinin, bu yatırımı taahhüt eden firmalara kullandırılması önemli."