Finansmana erişim için yeni açılım şart

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" programının büyüklüğünün 500 milyar liraya çıkartıldığını açıklamasının çok önemli ve değerli bir karar olduğunu dile getiren Şekib Avdagiç, şöyle devam etti: "Bunun çok hızlı bir şekilde hayata geçmesini bekliyoruz. Biliyorsunuz buradaki faiz oranları belli kriterlere bağlı olarak yüzde 15 ile yüzde 30 arasında değişiyor. Burada olabildiğince yatırımcının lehine birtakım değerlendirmeler yapılması ve makul finansman paketleriyle bu kredinin, bu yatırımı taahhüt eden firmalara kullandırılması önemli."