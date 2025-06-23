Süper izin Meclis’e geliyor

Enerjide 'süper izin' yetkisi ile mevcutta enerji ve madencilikte izin süreçleri ortalama 42 ila 48 ay arasında tamamlanırken, bu süre 30 aya indirilecek. Ruhsat öncesi izin süreçleri sadeleştirilecek, izinlerin 4 ay içinde verilmemesi durumunda "izin verilmiş sayılır" kuralı uygulanacak.

Maden işletme ruhsat bedellerinin yüzde 70'i genel bütçeye aktarılacak. Altın gibi değerli madenlerde devlet hakkı oranı artırılacak. Arama ruhsatı başvurularında proje bedelinin yüzde 5'i oranında yatırım teminatı alınacak. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projelerinde mera tahsis amaç değişikliği için artık ÇED raporu şartı aranmayacak. Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı enerji üretim tesislerinin kurulum sürecindeki orman iznine ilişkin süre en geç 60 gün içinde sonuçlandırılacak.