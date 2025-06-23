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Süper izin Meclis’e geliyor

Süper izin Meclis’e geliyor

04:0023/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Meclis Sanayi Komisyonu'nda kabul edilen ve madencilikte bürokrasiyi hızlandırıp izin süreçlerini kısaltacak olan kanun teklifinin görüşmelerine TBMM Genel Kurulu'na bu hafta başlanacak.

Enerjide 'süper izin' yetkisi ile mevcutta enerji ve madencilikte izin süreçleri ortalama 42 ila 48 ay arasında tamamlanırken, bu süre 30 aya indirilecek. Ruhsat öncesi izin süreçleri sadeleştirilecek, izinlerin 4 ay içinde verilmemesi durumunda "izin verilmiş sayılır" kuralı uygulanacak.

YEKA'YA ÇED KOLAYLIĞI

Maden işletme ruhsat bedellerinin yüzde 70'i genel bütçeye aktarılacak. Altın gibi değerli madenlerde devlet hakkı oranı artırılacak. Arama ruhsatı başvurularında proje bedelinin yüzde 5'i oranında yatırım teminatı alınacak. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projelerinde mera tahsis amaç değişikliği için artık ÇED raporu şartı aranmayacak. Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı enerji üretim tesislerinin kurulum sürecindeki orman iznine ilişkin süre en geç 60 gün içinde sonuçlandırılacak.



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