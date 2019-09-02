Fındık üreticilerine nem uyarısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, bazı üreticilerin fındığının TMO'dan nem kriterlerine uymadığı için geri çevrildiğini belirterek, "Nem oranına çok dikkat edilmesi lazım" uyarısında bulundu.

Soydan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Altınordu ilçesindeki fındık alım deposunu ziyaret ederek çalışmaları izledi. Yetkililerden ve üreticilerden bilgi alan Soydan, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, TMO'ya ürün getiren üretici sayısının gün geçtikçe arttığını söyledi.

TMO'nun serbest piyasanın üzerinde alım yaptığını aktaran Soydan, şu anda ofisin serbest piyasaya göre 1,5 lira daha fazla fiyattan alım gerçekleştirdiğini vurguladı.

Soydan, serbest piyasada fındığın bugünlerde 15 lira seviyelerinden alıcı bulduğunu, bu fiyata göre TMO'nun üretici açısından daha avantajlı olduğunu aktardı.

Bazı üreticilerin TMO'nun prosedürlerinden kaçmak için ürününü serbest piyasaya sattığını da belirten Sodan, "Üreticilerimiz biraz daha sabırlı olursa daha fazla para kazanmaları son derece mümkün. Özellikle gurbetten gelen üreticilerimizin ilk tercihi TMO yerine tüccar ve manavlar oluyor. Bu da ister istemez serbest piyasa fiyatını düşürüyor." dedi.

"Fındığın nem oranı yüzde 6'dan fazla olmamalı"

Soydan, kuruyan fındığın nem oranının yüzde 6'dan fazla olmaması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu sezon üreticilere ciddi görevler düşüyor. Özellikle nem oranına üreticilerimizin dikkat etmesi lazım. Yağışlı bir süreçten geçtik, fındıklarını en iyi şekilde kurutmaları lazım. Çürükleri varsa bunları en iyi şekilde seçmeleri gerekiyor. Onun haricindeki kriterlere de uyulduğu zaman zaten randıman da iyi geliyor. TMO'da bazı üreticilerimizin fındığının geri döndüğünün bilgilerini aldık. Bu, özellikle nem oranının yüksek çıkmasından kaynaklanıyor. Nem oranına çok dikkat edilmesi lazım. TMO için nem oranı çok önemli. Nem oranı yüksek olan fındık depoya konulduğu takdirde, iyi olan fındıkların da çürümesine neden olacaktır. Bu nedenle nem oranını düşürmemiz lazım."

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Soydan, "Fındık sezonu yılda bir defa oluyor. Bir yıl boyunca hasat dönemi bekleniyor ve mücadele ediliyor. Bu kadar zaman bekledikten sonra fındığımızı en iyi şekilde değerlendirmek ve en iyi fiyata satabilmek için temizlemeyi, TMO kriterlerine göre yapmamız lazım" dedi.

Üreticilerin emanete ürün bırakmamalarını da isteyen Soydan, emanete bırakılan fındığın arz talep dengesini bozduğunu, bu durumun tüm üreticileri olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.

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