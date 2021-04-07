Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan Ramazan pidesi açıklaması

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Balcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Bu yıl Ramazan pidesi il bazında “illerimizin maliyetleri dikkate alınarak” kilogram bazında 11-12 TL civarında gerçekleşecektir.

Örneğin, Ankara 275 Gr. pide 3 TL, Antalya ve İzmir'de 250 Gr. pide 3 TL, İstanbul'da 365 gr. pide 4 TL, Sakarya ve Kocaeli'de 370 gr pide 4 TL iken Trabzon'da ise 500 gr. pide 5 TL'den satışa sunulacaktır.

"Önceliğimiz hijyen"

Önceliğimiz salgın tedbirleri çerçevesinde üretilen pidelerimizin en hijyenik şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması olacak ve işletmelerimizde "maske, sosyal mesafe ve temizlik" konusunda gereken hassasiyet gösterilecektir.

HAYAT Pide fiyatları resmen açıklandı

ÖZGÜN Ramazan pidesi fiyatları ve gramajı belli oldu! 2021 Ramazan ayı pide fiyatları ne kadar, kaç TL?