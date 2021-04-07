Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan Ramazan pidesi açıklaması

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Balcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Bu yıl Ramazan pidesi il bazında “illerimizin maliyetleri dikkate alınarak” kilogram bazında 11-12 TL civarında gerçekleşecektir.
- Örneğin, Ankara 275 Gr. pide 3 TL, Antalya ve İzmir'de 250 Gr. pide 3 TL, İstanbul'da 365 gr. pide 4 TL, Sakarya ve Kocaeli'de 370 gr pide 4 TL iken Trabzon'da ise 500 gr. pide 5 TL'den satışa sunulacaktır.
"Önceliğimiz hijyen"
Önceliğimiz salgın tedbirleri çerçevesinde üretilen pidelerimizin en hijyenik şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması olacak ve işletmelerimizde "maske, sosyal mesafe ve temizlik" konusunda gereken hassasiyet gösterilecektir.