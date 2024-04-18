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Ekonomi

Fırsatçıya 'kademeli' kapatma

Fahiş fiyat uygulayan işletmelere verilecek para cezasının yanı sıra kapatma detayları da belli oluyor.

Uğur Duyan
04:00 - 18/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:16 - 18/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

AK Parti Meclis Grubu'nun, üzerinde çalışmasına göre, eczanelere verilen 3-180 gün arasında değişen meslekten geçici men cezasının fırsatçı işletmelere uyarlanması gündemde. Buna göre, ticaret men cezası yerine kademli kapatma cezası verilebilecek. Bu firma sahiplerine 3 günden 180 güne kadar sanat icrasından men cezası veriliyor. Diğer senaryo ise üç kez fahiş fiyat cezası almış işletmelerin o bölgede çalışmaktan men edilmesi. Yasanın gelecek hafta tamamlanması bekleniyor.



#İşletme
#Fahiş Fiyat
#AK Parti
#Ekonomi
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