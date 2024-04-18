Fırsatçıya 'kademeli' kapatma

AK Parti Meclis Grubu'nun, üzerinde çalışmasına göre, eczanelere verilen 3-180 gün arasında değişen meslekten geçici men cezasının fırsatçı işletmelere uyarlanması gündemde. Buna göre, ticaret men cezası yerine kademli kapatma cezası verilebilecek. Bu firma sahiplerine 3 günden 180 güne kadar sanat icrasından men cezası veriliyor. Diğer senaryo ise üç kez fahiş fiyat cezası almış işletmelerin o bölgede çalışmaktan men edilmesi. Yasanın gelecek hafta tamamlanması bekleniyor.