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EkonomiFıstıklı baklava boykotuna bir il daha katıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fıstıklı baklava boykotuna Bursa da katıldı

Fıstıklı baklava boykotuna bir il daha katıldı

Bursa Tatlıcılar Odası Başkanı Necip Daş, 2 ay önce 90 liraya aldıkları iç Antep fıstığının 15 gün önce 150 liraya Ramazan'ın başladığı gün ise 220 liraya çıkması üzerine Bursa'dan başlayarak protesto eylemi başlattı.

IHA
Başkan Necip Daş: Ben Bursa Tatlıcılar Odası Başkanı olarak iş yerimde fıstıklı tatlı satmama kararı aldım.
Başkan Necip Daş: Ben Bursa Tatlıcılar Odası Başkanı olarak iş yerimde fıstıklı tatlı satmama kararı aldım.

İş yerinin camına gelen zamlardan dolayı fıstıklı tatlı satmama kararı aldığını belirten yazı asarak bu protestoya tüm tatlıcıları da katılmaya davet etti. Kilosu 70 ile 100 lira arasında satılan fıstıklı baklavalar fıstığa aşırı gelen zamlarla birlikte 100 liranın üzerine çıkınca isyan eden tatlıcılar çözümü fıstıklı baklava satmamakta buldu. Vatandaş ise kilosu 15-20 lira arasında değişen tulumba tatlısı ve 30-60 lira arasında değişen cevizli baklavayı tercih ediyor.

RAMAZAN'DA FİYAT YÜKSELİYOR

Antep fıstığı sektörünün Türkiye'de 3-4 kişinin elinde olduğunun ifade eden Bursa Tatlıcılar Odası Başkanı Necip Daş, "Hasat zamanı üreticinin elinden 50-60 liradan bu ürünü alan karaborsacılar, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte fiyatları yükseltiyor. Bu işi yapanlar piyasada ki tüm fıstıkları topladığı için piyasada fıstıkta bulamıyoruz. 2 ay önce 90 liraya aldığımız iç fıstık 15 gün önce 150 liraya çıktı. Ramazan'ın ilk günü ise fiyatı 220 liraya ulaştı. Ben Tarım bakanımıza sesleniyorum. Fıstık ithalatını serbest bıraksın fıstık fiyatları düşsün, Türkiye'de bir kaç kişinin elinde olan bu pazar karaborsaya dönüşüyor. Ben Bursa Tatlıcılar Odası Başkanı olarak iş yerimde fıstıklı tatlı satmama kararı aldım tüm Türkiye'deki tatlıcı arkadaşlarda fıstıklı tatlı satmasın bu aşırı zamları protesto ediyoruz" dedi.

VATANDAŞ TULUMBA ALIYOR

Fıstıklı baklava ve tatlıların fiyatının yüksek olması sebebiyle vatandaşlar kilosu 30-60 lira arasında cevizli baklava ve kilosu 20 lira olan tulumba tatlısını tercih ediyor" dedi.

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