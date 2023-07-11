Fitch'ten ABD'ye 'nakit krizi' uyarısı

Fitch'in en son tahminine göre, ABD'nin genel devlet borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının 2025'te 2022'ye göre yaklaşık 6 puan artarak yüzde 118'i aşmasının beklendiği kaydedildi.

"Ancak harcama önlemleri büyük ölçüde isteğe bağlı harcamalarla sınırlıydı ve bu da genel etkisini sınırladı"

"Ancak harcama önlemleri büyük ölçüde isteğe bağlı harcamalarla sınırlıydı ve bu da genel etkisini sınırladı"

ABD'nin ulusal borcu alarm vermeye başladı. 32 trilyon dolara tahmin edilenden 9 yıl önce ulaşan ulusal borcun, yeni harcama kısıntılarının hesaba katılması halinde bile 2030'a kadar 50 trilyon dolar seviyesine çıkması bekleniyor.

Bu yılki genel devlet açığının 2022'ye göre 2,6 puan artışla GSYH'nin yüzde 6,3'üne yükseleceğinin tahmin edildiği bildirilen açıklamada, bu oranın 2024'te yüzde 6,6'ya, 2025'te de yüzde 6,9'a çıkmasının beklendiği belirtildi.

Kamu maliyesine ilişkin riskleri daha fazla ele almak için yakın vadede anlaşmaya yönelik çok az işaret bulunduğunun altı çizilen açıklamada, mevcut bazı vergi indirimleri ve harcama limitlerinin planlanan bitiş tarihlerinin ötesine uzatılıp uzatılmayacağının da belirsiz olduğu vurgulandı.