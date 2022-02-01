​Fiyatı artınca talep azaldı: Geleneğimiz devam etsin

Sene başından bu yana fiyatı 140 TL’ye kadar yükselen kahveye talep azaldı. Fiyatlardaki artış nedeniyle vatandaşların kilo yerine gram ile aldıklarını belirten kahveciler, eskiye göre satışlar düştüğünü ve fiyatların sabit kalmasını istediklerini söyledi.

“İnsanlar kilo işi alırken şimdi ise gram şeklinde alıyor”

Kahve fiyatlarına değinen Eminönü esnafı Hüseyin Yavuzer, “Türk kahvesinin kilosu şu anda 140 TL. Fiyatlar sabit ilerlerlerken, geriye dönük baktığımızda ise kahve fiyatları yüzde 50 arttı. İnsanlar bu fiyatlara alıştı. İnşallah çıkmaz, düşerse de iyi olur. Tek temennim bu fiyatlarda kalırsa insanlarda buna alışır ona göre kahve tüketimi normale dönmüş olur. Eskiye nazaran satışlarımız düştü tabi. İnsanlar kilo işi alırken şimdi ise gram şeklinde alıyor. Bizim insanımızın kahve geleneği var. Fiyatlar inşallah eskiye döner ise doya doya bu geleneği devam ettirebiliriz” şeklinde konuştu.

"Biraz daha ekonomik olması gerekiyor"

Kahve içmeyi sevdiklerini belirten Dilek Sağlam, “İki günde bir Türk kahvesi tüketiyorum. Eminönü’ne geldiğimde hep kahve alırım. Haftada bir geliyorum almaya. Fiyatlar biraz pahalı, biraz daha ekonomik olması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Zaman buldukça Türk kahvesi tükettiklerini ifade eden Barış Demir, “Her Eminönü’ne geldiğinde kahve alıyorum. Bugün ise iki paket aldım” dedi.

EKONOMİ Beş liralık ekmek iddiasına yalanlama

FOTOĞRAF 20 Kahve, yalnızca popüler bir içecek olarak değil, milyonlarca küçük çiftçinin geçim kaynağı olarak dünyanın en önemli ürünlerinden birini oluşturuyor. Bununla birlikte, zengin ülkelerdeki talebin artmasıyla, son yıllarda avokado ve kaju yetiştiriciliği de önemli ölçüde arttı. Küresel ısınmanın kahveye yönelik tehdidi son yıllarda araştırılmış olsa da yükselen sıcaklıkların avokado ve kaju yetiştiriciliğini nasıl etkileyeceği hakkında çok az bilgi var. Zürih Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, bilim insanları yazarlar artan sıcaklıkların ve değişen yağış oranlarının önümüzdeki 30 yıl içinde üç ürünü nasıl etkileyeceğini inceledi. Araştırmacılar ayrıca, ilk kez, arazi ve toprak özellikleri hakkında bilgi topladı. Plos One dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları, kahvenin sıcaklıklara karşı çok yüksek duyarlılığa sahip olduğuna dikkat çekti. Dünyadaki en sık tüketilen kahve türünü oluşturan Arabica üretiminin çoğunluğunu oluşturan ülkelerde, mahsulün yetiştirilmesi için uygun alanların 2050 yılına kadar yaklaşık yarı yarıya azalacağı belirtildi. Bununla birlikte, araştırmacılara göre küresel ısınma bazı bölgeleri daha ağır vuracağından, buralarda ağır kayıplar yaşanacak. Buna göre, en düşük sıcaklık senaryosunda, Brezilya'nın kahve için en uygun bölgelerinde yüzde 76'lık, Kolombiya'da ise yüzde 63’lük bir azalma görülecek. Diğer taraftan, Arjantin, Güney Afrika, Çin ve Yeni Zelanda da dahil olmak üzere, bazı ülkeler kahve yetiştiriciliği için daha elverişli hale gelecek. Ancak çalışmanın yazarlarına göre, bu durum yeni bölgelerin mevcut alanların yerini kolayca alabileceği anlamına gelmiyor. Zürih Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden çalışmanın baş yazarı Roman Grüter, \"Bugün ana üretim bölgelerinde olanlar için temel mesajımız, tarım sistemlerinin değişen koşullara uyum sağlaması için hazırlanması. Yeni bir alanda kahve yetiştirilebilir. Ancak bu, 10 yıl içinde mükemmel kahve yetiştirme bölgelerine sahip olacağımız anlamına gelmez.” dedi. Öte yandan, kaju fıstığı için durumun kahveden oldukça farklı olduğu görüldü. Araştırmacılar göre, ekin yetiştirmek için son derece uygun olan dünya alanları, 30 yıl içinde yüzde 17 oranında artacak. Ancak ekonomisi kaju fıstığı üretimine tarımına bağlı bölgeler için bu iyi bir haber değil. En düşük sıcaklık artışı modellerine göre, Benin kaju yetiştirilen bölgelerinin yarısını kaybedecek. Küresel ısınma, dünyadaki avokado yetiştirilen bölgelerde de önemli değişikliklere neden olacak. Meksika, uygun arazilerde yüzde 80'in üzerinde büyük bir artış görecek. Bununla birlikte, bir başka büyük üretici olan Peru, aynı iklim modeli altında uygun alanlarının yaklaşık yarısını kaybedecek. Sıcaklıklardaki artış ve yağış düzeylerindeki değişiklikler bazı bölgeleri daha uygun hale getirebildi. Bilim insanları bu ürünleri yeni bölgelerde geliştirmeye yönelik büyük bir değişikliğin daha fazla ormanı tarım arazisine dönüştürebileceğinden veya istilacı türlerin artmasından endişe ediyor. Grüter, \"Bu mahsulleri yetiştirmek için daha uygun hale gelebilecek bölgelerde, ormansızlaşma gibi olumsuz çevresel etkilerin olmadığından emin olmak gerekiyor. Bütün bu değişimlerde yerel paydaşların, yerel toplulukların bu değişen süreçlere dahil olması gerekiyor.” diye konuştu. Bilim insanları araştırdı: Dünyada kahve yetiştirilen alanlar 30 yılda yok olacak İsviçre'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, küresel ısınma arttıkça dünyadaki kahve, kaju ve avokado yetiştirmeye uygun bölgeler önemli ölçüde değişecek. Brezilya, Endonezya, Vietnam ve Kolombiya'daki önemli kahve bölgelerinin tümü, 2050 yılına kadar yaklaşık yüzde 50 oranında küçülecek. Kaju ve avokado için uygun alanlar artacak. Ancak bu durum tarım arazilerinin genişlemesi nedeniyle ormanların yok olmasıyla sonuçlanacak. Bilim insanları, ülkelerin değişen iklim koşullarına hazırlanması ve olası ekolojik felaketlerin önüne geçilmesi için çağrı yaptı. BiP'te paylaş

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