|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Forbes'tan dikkat çeken Bayraktar TB2 yorumu: Türk drone endüstrisi onunla yükselişe geçti

Dünyanın birçok ülkesine ihracatı yapılan, savaşta ve barışta görev alabilen Türk İHA ve SİHA’ları bu sefer ABD basının gündeminde. Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden Baykar'ın ürettiği drone'ları mercek altına alan Forbes dikkat çeken bir analiz yayınladı.

17:50 . 23/04/2023 Pazar
Diğer
Bayraktar TB2

Bayraktar TB2

ABD merkezli Forbes dergisi Türkiye - Mısır ilişkilerini ele aldı ve iki ülke arasındaki sorunların çözülmeye başlaması ile Mısır'ın TB2 satın alabileceğini yazdı.

Türkiye'nin drone endüstrisini mercek altına alan Forbes şu değerlendirmede bulundu:

'Türk drone endüstrisi aradan geçen yıllarda dünya çapında onlarca ülke tarafından istenen Bayraktar TB2 drone ile yükselişe geçti.'
Türkiye'nin TB2'yi Mısır'a satmasının önünde engel kalmadığını belirten Forbes,
'Artık Türkiye ve Mısır yakınlaşma konusunda anlaşan birkaç bölgesel rakibin ayak izlerini takip ederek yakın zamanda ilişkileri düzeltebileceklerine göre, Kahire TB2'yi satın alabilir'
dedi.




#Bayraktar TB2
#forbes
#mısır
#ABD
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.