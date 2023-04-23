Forbes'tan dikkat çeken Bayraktar TB2 yorumu: Türk drone endüstrisi onunla yükselişe geçti

Bayraktar TB2
ABD merkezli Forbes dergisi Türkiye - Mısır ilişkilerini ele aldı ve iki ülke arasındaki sorunların çözülmeye başlaması ile Mısır'ın TB2 satın alabileceğini yazdı.
Türkiye'nin drone endüstrisini mercek altına alan Forbes şu değerlendirmede bulundu:
'Türk drone endüstrisi aradan geçen yıllarda dünya çapında onlarca ülke tarafından istenen Bayraktar TB2 drone ile yükselişe geçti.'
Türkiye'nin TB2'yi Mısır'a satmasının önünde engel kalmadığını belirten Forbes,
'Artık Türkiye ve Mısır yakınlaşma konusunda anlaşan birkaç bölgesel rakibin ayak izlerini takip ederek yakın zamanda ilişkileri düzeltebileceklerine göre, Kahire TB2'yi satın alabilir'
dedi.
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1 saat önce