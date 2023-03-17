|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Ford'dan 1.2 milyon araçlık dev geri çağırma

Ford Motor, ABD'deki 1.2 milyon aracını fren hidrolik sıvısının sızıntı riskiyle servise geri çağırdı. Geri çağırma duyurusunda söz konusu sorunun sürüş sırasında yavaşlamayı azalttığını ve kazalara sebebiyet verebileceği ifade edildi.

08:08 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

ABD'li otomotiv devi Ford Motor, fren tertibatındaki sorun nedeniyle araçlarını geri çağırma kararı aldı.


ABD Ulusal Otoyol Güvenlik İdaresi yaptığı açıklamada ABD'de 2013-2018 yılları arasında üretilmiş olan 1.2 milyon adet Ford Fusion ve Lincoln MTZ model araçların hidrolik sıvılarının sızıntısı riski nedeniyle servise geri çağırıldıklarını açıkladı.

Detaylara bakıldığında sızıntı nedeniyle fren pedalının yükselme yaşayabildiği ve bu da sürüş sırasında yavaşlamayı azalttığını ve kazalara sebebiyet verebileceği anlatıldı.

#Ford Motor
#ABD
#Geri çağırma
1 saat önce
default-profile-img
Ford'dan 1.2 milyon araçlık dev geri çağırma
Ayetel Kürsi Arapça Okunuşu Türkçe Anlamı
Jorge Jesus: Maçlar sahada kazanılmıyor
Mersin'e yarın için kuvvetli yağış uyarısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a Özbekistan'dan Dostluk Nişanı
İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı saatleri
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.