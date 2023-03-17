Ford'dan 1.2 milyon araçlık dev geri çağırma

ABD Ulusal Otoyol Güvenlik İdaresi yaptığı açıklamada ABD'de 2013-2018 yılları arasında üretilmiş olan 1.2 milyon adet Ford Fusion ve Lincoln MTZ model araçların hidrolik sıvılarının sızıntısı riski nedeniyle servise geri çağırıldıklarını açıkladı.